Selver pakub oma töötajatele äreval ajal psühholoogilist tuge

„Toidukaubanduse töötajad on eriolukorras eesliinil. Sellega seoses on tunda üldise ärevuse, teadmatuse ja hirmu kasvu. Tunneme Selveris kohustust meie meeskonda raskel ajal aidata ja pakkuda neile, kel tarvis, psühholoogilist abi. Selleks on personaliosakond alustanud koostööd professionaalse nõustajaga,“ ütleb Selveri juht Kristi Lomp.

Tänaseks on Selver viimas lõpule jõupingutusi selleks, et töö eriolukorras oleks igati ohutu. Lähikontaktide vältimiseks on Selver paigaldanud üle keti poodide infolettidesse klaasvaheseinad, mille sarnased on peagi lisandumas ka kassadesse. Lisaks on kauplustesse saabunud 1500 klaasvisiiriga kaitsekiivrit, mida töötajad enda kaitseks kanda saavad.

Kasutusse jäävad ka ühekordsed isikukaitsevahendid nagu maskid, kindad ja desinfitseerimisvahendid. Viimaste tarneprobleemid pole veel lõplikult ületatud; pikas plaanis otsib Selver võimalusi ühekordsete isikukaitsevahendite pikema tagavara tekkimiseks.

„Seega saame kinnitada, et Selveris on loodud kõik tingimused töötada ohutus keskkonnas ka praegusel eriti nakkaval viirusperioodil,“ kinnitab Kristi Lomp.

Jätkuvalt paneb Selver klientide südamele, et viiruse leviku pidurdamisel on võtmeroll poe külastajatel: poodi tuleb külastada ainult üksi, enne ja pärast poe külastust peab desinfitseerima oma käsi, oma vajadused võiks enne poodi tulekut läbi mõelda, et poeskäik võimalikult kiirelt läbi teha ning mitte mingil juhul ei tohi poodi külastada haigena. Teiste poekülastajatega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Ostude eest soovitab Selver tasuda iseteeninduskassas.