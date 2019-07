Skeleton Technologies värbas Saksamaa suurimate tööstusettevõtete kogemusega finantsjuhi

Lisaks AIXTRONile, mis Breme seal töötamise ajal ületas miljardi‐eurose turukapitalisatsiooni taseme, on ta finantsasjuhina osalenud Aventics Groupi väljaostus Saksamaa tööstushiiult Bosch Groupilt.

“Wolfgang Bremel on vajalik kogemus ja arusaam tehnoloogiaettevõtetest, et aidata viia Skeleton järgmisele tasemele. 2019.a. oleme turul kogenud hüppelist huvi tõusu superkondensaatorite vallas ning Wolfgangiga meeskonnas oleme valmis kasvama mitte ainult müügi ja tootmismahtude poolest, vaid organisatsioonina laiemalt,” lausus Skeleton Technologies'e tegevjuht Taavi Madiberk.

“Skeletoniga liitumine on võimalus astuda tohutu kasvupotentsiaaliga tööstusharusse. Teha seda ettevõttega, millel on oma kategoorias juhtiv tehnoloogia ja konkurentsieelis, sai minu otsuses määravaks. Hinnates Skeletoni kasvupotentsiaali transpordi ja tööstuse elektrifitseerimise valdkonnas, usun, et võime ületada mahtudelt ka minu varasema kogemuse ja see on midagi, mida ootan huviga," lausus Breme.

Suurenenud huvist autotööstuses ja ettevõtte võrgulahenduste vastu, on Skeleton kasvatanud investeeringute mahtu oma tehasesse Großröhrsdorfis, Saksamaal ja suurendanud töötajate hulka Eestis.

Breme peamine roll ettevõttes on juhtida finantstiimi ajal, kui Skeleton Technologies on lõpetanud oma ajaloo edukaima kvartali ja valmistub märkimisväärseks kasvuks.