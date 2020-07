Sõõrumaa kinnisvarafirma sai uue juhatuse esimehe

Martin Ühtegi, kes seni oli nii US Real Estate'i juhatuse esimees kui ka kontserni holdingfirma U.S. Investi juhatuse esimees, keskendub edaspidi U.S. Investi kontserni juhtimisele, teatas ettevõte.

Sõõrumaa sõnul on uus, pingestunud majandusolukord pannud kahes suunas mõtlema - kuidas hoida US Invest pikaajaliselt jätkusuutlikuna ning samal ajal jätkata keerukate ja riiklikult oluliste muinsuskaitseliste kinnisvaraobjektide edasiarendamist nagu Patarei Merekindlus ja Rotermanni kvartali vanad hooned. „Need väärikad hooned vajavad kohest sekkumist ja füüsilist kaitsmist hävinemise eest. Arvan, et Aavo Kokk on selles olukorras meie meeskonnas vajalik liige."

Kokk on tegutsenud kinnisvara valdkonnas 12 aastat juhtides Eestis Catella tegevust. Catella on üks Eesti ja Baltikumi suurimaid kinnisvaratehingute nõustajaid, keskendudes suurtele ja keerulistele tehingutele.

Varasemalt on Kokk olnud ka Eesti Ekspressi peatoimetaja ning Eesti Päevahele kirjastaja ja vastutav väljaandja. Lisaks on ta kuulunud Eesti Hoiupanga tippjuhtkonda ning juhtinud 1990ndate alguses Eesti maksusüsteemi välja töötamist.

US Real Estate kuulub U.S Invest kontserni, mis on oma tegevusaastate jooksul arendanud kokku rohkem kui 250 000 m2 kinnisvara ja ettevõtte poolt hallatavas portfellis on üle 100 000 m2 renditavat äripinda. U.S. Invest kontsern on tegutsev aastast 1991 kinnisvara ja teenuste valdkonnas. U.S Invest kontserni kuuluvad veel Rotermann, USS Security, Signaal TM, Ermeesia. Lisaks on U.S. Invest panustanud Eesti spordi arengusse ja rajanud Tondi Tennisekeskuse, Golden Clubi ja Karulaugu Spordikeskuse. U.S Investi kontsern annab tööd rohkem kui 2000 töötajale.