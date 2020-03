Soovitused väikeettevõtjale: kuidas praeguses olukorras vee peale jääda ja endale töö tagada

Aitasin nädalavahetusel ühel massöörist tuttaval luua Goworkabit keskkonda konto, kuivõrd karantiiniaja olukorras on tema tavapärasest püsiklientuurist broneeringud tühistanud pea 90%. Täna ei aitaks sooduspakkumine ega kampaania, tarvis on leida täiesti uus väljund seniks kuni naaseme tavapärase turusituatsiooni juurde. Seejuures ei kisenda see spetsialist kodus telekat vaadates abipaketi järele. Ta teab, et praegu peab uppuja proovima end ise vee peal hoida.

Startupmaailmas näeme pivoteid igapäevaselt. See on osa ettevõtluskultuurist. Esimesena algab see tiimi suhtumisest olukorda. Võimalusi otsivaid meeskondi nimetan mexiCAN* ja vabandusi otsivaid mexiCAN´T tüüpi tiimideks.

Keskendu sellele, mis sul on

Möödudes kodukohviku akendest näen, et inimesed võtavad koduspüsimist tõsiselt. Lauad on tühjad ja teenindav personal veedab aega telefonidest meelelahutust otsides. Kui mitmel päeval peaksid nad tühja saali teenindama ilmuma?

Niimoodi jätkata ei ole mõistlik. Samas ei ole elujõuliseks pikaajaliseks lahenduseks ka uste sulgemine - ettevõttel on ju kokkulepped tarnijatega, palgalehel töötajad ning mis peamine - inimesed soovivad endiselt süüa. Antud juhul on karantiinist tingituna muutunud viis, kuidas klientuur kaupa tarbida soovib.

Samas on juba päris mitmed toidukohad leidnud alternatiive, rahuldamaks muutunud vajadusi ja rakendanud ettevõtte jõude seisvad töökäed toidu kullerdamiseks või takeaway kioski tüüpi lahenduse loomiseks. Kliendid annavad selles olukorras päriselt ka andeks, kui lahendust ei toeta viimasepeal kasutajaliides või lõpuni viimistletud füüsiline vorm.

Pea silmas klientide (muutunud) ootuseid

Mistahes lahenduse puhul saab ja peab ideed vastu sihtturgu valideerima. Kõige lihtsamini ja koheselt rakendatavad meetmed kliendi ootuste väljaselgitamiseks on: