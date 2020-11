Spikker juhile uues normaalsuses ehk viis soovitust kodukontorites meeskonna juhtimiseks

1. Ütle kõva häälega välja, et nii nüüd jääbki.

Elisas teadsime juba kevadel, et kui suve jooksul ei juhtu imet ja ei leiutata kõigile sobivat ravimit või ei tooda turule vaktsiini - on teine laine garanteeritud. Tundub, et ime jäi ära, ravimite osas tehakse tasapisi edusamme ja vaktsiini esimesed doosid jäävad pigem 2021. aastanumbri algusesse. Seega ei ole mõtet elada ootuses, et kannatame ära, küll vana elu tuleb tagasi.

Taoline kannatamine ei tõsta tootlikust, pigem pärsib seda tunduvalt. Me kõik peame uue olukorraga rahu sõlmima ning leidma viisid, kuidas töö tegemine just meie tiimile kõige paremini edaspidi sobib. Kui teadlased ootuste loetelust isegi ka kaks viimast tegevust lõpule viivad, on juba praktikas nii kaua aega sellest minevikust möödas, et sinna tagasi minemine ei ole realistlik. Pigem hakkame looma uut hübriidi kõigest sellest heast, kus on olemas see, millest vana maailma osas puudust tunneme ning vahepeal lisandunud hajusa toimimise oskused.

2. Koostage oma tiimiga plaanid A, B ja C. Kõigele.

Lähtudes mõttest, et inimesed ei karda pimedust, vaid seda, mis pimeduses peidus võib olla, aitab kõigil paremini hakkama saada hirmude ja murede päevavalgele toomine. Kui need on toodud päevavalgele ja üheskoos ära lahendatud, aitab see „võõral" viisil töö tegemisele tohutult kaasa. Oluline on siinjuures, et neid plaane ei tee mitte juht üksi (või juhtkond), vaid iga tiim ise ja omavahel. Läbi tasub mõelda nii emotsionaalsed kui ka täiesti praktilised küsimused. Näiteks, mida teeme, kui mõni tiimiliige saab positiivse diagnoosi, kui kodus läheb elekter ära, kui tuleb teade, et peame ettevõttena kulusid 20% kokku hoidma, kui meie põhitarnija läheb pankrotti jne.

Küsimused, mis teadmatust ja hirme tekitavad, peaksid olema välja pakutud nii tiimiliikmete kui ka juhi poolt. Seejärel tuleb neile kõigile ühiselt plaanid B ja C välja mõelda. Kõige toredam on, kui neid plaane kunagi vaja ei lähe, kuid efekti ja meelerahu annab see tiimile väga palju, kui need on sahtlis olemas ja käepärast.