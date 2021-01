Sporditreenerid ju on - kas juhtimisoskuste arendamiseks on hea kaasata arengutreener?

Parker Palmer, koolitaja, juhtimisraamatute autor on kirjutanud:

„Liider on inimene, kes peab võtma kõrgendatud vastutuse selle eest, mis tema sisemaailmas toimub, vastasel juhul loob tema liidripositsioon rohkem kahju kui head."

Meid on kujundanud esiteks meie vanemad ja seejärel meie kogemused. Oma kogemuste ja uskumuste põhjal me teeme oma igapäevaseid otsuseid. Näiteks on mitmeid juhte, kelle elukogemus on pannud uskuma, et kui ma aktiivselt ei anna korraldusi oma meeskonnale ja ei kontrolli nende täitmist, siis asjad ei liigu. Selline elukogemus on toonud juhi edukalt tänasesse päeva. Aga edasi. Suurem osa tänaseid töötajaid kuuluvad nn. Y-generatsiooni. Nende jaoks selline lähenemine ei sobi ja juht ongi probleemi ees. Töötajaid, kes tahavad töötada korraldusi jagava ja kontrolliva juhi juures, jääb aina vähemaks. Kas me tahame seejuures juhtidena peeglisse vaadata? Ei taha. Seda enam, et lapsepõlvest saime tihti kaasa sõnumi, et me peame olema tugevad, kõike ise teadma ja ei tohi eksida. Aga ka see on uskumus, mis meie organisatsiooni tulemuslikkust tänapäeval pidurdab.

Hea küll, oletame, et tahame vaadata, mis meie sisemaailmas toimub. See aga ei ole lihtne, kuna uskumused ja arusaamad, mis meie mõtlemist ja tegutsemist kontrollivad, on väga tihti sügaval alateadvuses. Siit tulenebki vajadus coachi ehk arengutreeneri järele.

Oletame, et te harrastate golfi või tennist ja te tunnete, et teie mängutase vajab täiustamist. Kas mõtleme, et peame ise tugev olema ja kõike ise teadma ja kui rohkem pingutame, siis mängutase paraneb? Kas mõtleme, et kui käime kuulamas golfigurusid ja loeme hästi palju golfi käsitlevaid raamatuid, siis sellest aitab? Enamus meist siiski otsustab pöörduda treeneri poole, kes vaatab üle meie mängu ja kellega koos töötame välja harjutused mängutaseme parandamiseks. Mis on põhjuseks, et arvatakse, et juhtimisoskus on kuidagi eriline oskus, mille arendamiseks treenerit ei ole vaja?

Hea juhtimiscoach ehk arengutreener alustab sellest, et mis on see, milles tahame homme paremad olla kui täna. Coachi roll ei ole aidata lahendada meie ees seisvaid probleeme, vaid aidata lahendada põhjuseid meie sees, mis soodustavad probleemide tekkimist. Näitena võivad olla meie perfektsionism, ebakindlus, töötajate usaldamatus jne. Kui juhina on meil coachi´ga kokkulepe, milles tahame paremad olla, siis järgmiseks on oluline, miks see teema on meie jaoks oluline. Teemadega, mis ei ole meie jaoks olulised, me ei tegele. Nendega ei ole mõtet raisata oma ega coach´i aega.