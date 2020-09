Startup Estonia sai uue juhi

Startup Estonia juht Eve Peetersoni sõnul on lähikuude põhifookuses programmi tegevuste prioritiseerimine vastavalt kinnitatud strateegiale aastateks 2021-2027 ning kogukonna jätkuv tugevdamine ja arendamine koostöös riigi, iduettevõtjate ning teiste idusektoris tegutsevate organisatsioonidega.

"Koostöös turuosaliste ja riigiga oleme tänaseks üles ehitanud tervikliku ökosüsteemi, mis on toonud märkimisväärse panuse Eesti majandusele ja ettevõtluskeskkonnale laiemalt. Eesti idusektorist on välja kasvanud mitmed tugevad ja edukad ettevõtted, kes on innovatsiooni eestvedajad ja suunanäitajad ka globaalsel tasemel. Samuti on paranenud kapitali kättesaadavus kõikidel iduettevõtete arenguetappidel, kasvanud investeeringute arv ja rahvusvaheliste suurinvestorite huvi Eesti ettevõtete vastu," sõnas Peeterson.

Eesti idusektor on viimasel viiel aastal näidanud jõudsat kasvu. Kui viis aastat tagasi tegutses Eestis 350 iduettevõtet, siis tänaseks tegutseb Eestis Startup Estonia andmebaasi andmetel 1041 iduettevõtet koondkäibega 364,5 miljonit eurot. Selle aasta I poolaasta lõpu seisuga töötas Eesti iduettevõtetes 6084 inimest ning iduettevõtted maksid samal perioodil riigile kokku 47 miljonit eurot tööjõumakse.

"Lähikuude prioriteetideks on panna paika 2021. aasta tegevusplaan ning kaardistada koostöövõimalused erinevate tugiorganisatsioonidega nii Eestis kui välisriikides, kellega töötame samade eesmärkide nimel. Samuti planeerime korraldada ka iduettevõtjate ja tugiorganisatsioonide küsitluse Startup Estonia viie viimase tegutsemisaasta kohta, mis on meile oluliseks sisendiks plaanide tegemisel uueks programmi perioodiks," lisas Peeterson.

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, mis ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx.