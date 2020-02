Steve Jobsi lihtne lähenemine, mis eristab suurepäraseid juhte ülejäänutest

Paljud inimesed arvavad, et edu või läbikukkumine on väliste tegurite põhjustatud ja eriti on põhjuseks teised inimesed. Kui nad õnnestuvad, siis aitasid ja toetasid neid teised. Kui nad ebaõnnestuvad, siis vedasid teised neid alt, ei uskunud neisse, ei aidanud, nad töötasid vastu.

Mõnes mõttes on neil muidugi õigus, sest harva on tulemus ainult üksiku inimese teene. Kuid edukad inimesed ei toetu täielikult teistele. Nad mõtlevad pisiasjad läbi. Nad on oma ootustes selged. Nad kommunikeerivad ja selgitavad palju. Nad on mentorid, nad suunavad ja õpetavad. Nad juhivad ning tegutsevad teiste kaudu, kuid võtavad alati vastutuse lõpptulemuse eest.

Miks? Sest nad teavad, et ainus mida nad kontrollida suudavad, on nad ise. Nad käituvad nagu oleks nende edu või ebaedu täielikult nende kontrolli all. Kui nad õnnestusid, siis nemad ise põhjustasid selle. Kui nad läbi kukkusid, siis samuti: põhjuseks olid nemad ise.

Siit soovitus: ära kuluta mõttetult energiat lootustele või muretsemisele selle üle, mis võib juhtuda. Panusta kogu energia tagamaks, et asi toimib. Ole proaktiivne. Võta vastutus iga võimaliku detaili eest- eriti nende eest, mis on edu tagamisel olulised.

Ära otsi vabandusi.

Ära otsi põhjendusi.

Ära kunagi otsi süüdlasi. Seda juhul, kui sa ei peaks endale osutama. Ja taga, et järgmisel korral taga, et asjad läheksid nii nagu sa plaanisid.