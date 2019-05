Suurkoondamise lugu: Eesti suurim sügavkülmik pidi loobuma pooltest töötajatest

Koondamine toimus Nordnetis mitmes osas: veebruari lõpus ja märtsi lõpus. Lisaks tuli Muddi sõnul osa juba koondamisteate saanud töötajatel paluda veidi kauemaks tööle jääda. Olukord sõltus sellest, kuidas Maxima oma protsessid käima sai ja paraku see väga ladusalt ei läinud. Muddi sõnul on sellest kahju, sest ühelt poolt pidid nemad häid inimesi koondama, samas kui Maxima pingutas elu eest uute inimeste välja koolitamise ning protsesside käima saamisega.

Kui varasema kliendi, Rimi kauplusi teenindanud Havi Logisticsi puhul läksid Nordneti töötajad neile üle ning koondama kedagi ei pidanud, siis Maxima puhul nii ei läinud..

Muddi sõnul läks koosseisu kaubamahtudega vastavusse viimine pikemalt kui alguses oli arvatud, sest selgus, et kauba käitlemise maht oli vähenenud ning koondamine jätkus. Kõige vähem töötajaid oligi Nordnetil 2017. aasta oktoobris- vaid 43. Siis oli töötajate väiksema arvu oluline põhjus protsesside efektiivsemaks muutmine. Muddi sõnul oli kauba maht selleks ajaks stabiliseerunud, sama hulga teenindamiseks vajati IT-arenduste ja töö ümberkorraldamise tõttu 2017. aastal vähem inimesi.

Jaga võimalikult palju infot

Sageli pööratakse koondamisel tähelepanu eelkõige neile, kes töö kaotavad ja eeldatakse, et allesjääjatega on tänu töösuhte jätkumisele kõik korras. Ent kriis puudutab kõiki osapooli ja igaüks tuleb sellega erinevalt toime.

Nordneti juhi Madis Laansalu sõnul on oluline, et koondamise olukorras panustatakse ühtviisi nii koondatavate kui jääjate toetusprogrammidesse. „Organisatsiooni ellujäämise seisukohast on jääjate meelestatus, motiveeritus ja püsimine kriitilise tähtsusega- nendega tagatakse ümberkorralduste edukus ja ettevõtte jätkusuutlikkus," ütleb ta.

Muddi toob välja, et kriisipsühholoogias on mõiste ellujäänute sündroom, mis organisatsiooni tasandil võib väljenduda töötaja väljumises tööjõuturule või teise ettevõttesse. Põhjuseks võivad olla muutunud ülesanded, suurem töökoormus, kõrgem stessitase. Koondamise järgselt tööle jäänutel võib olla suurenenud ebakindlus, vähenenud motivatsioonis ning suurenenud terviseriskides, mis kokkuvõttes tähendab moraalilangust, õnnetuste arvu suurenemist ning tulemuslikkuse vähenemist.

Nordnet pidas ettevõtte ümberkorraldustes olulisena silmas tegevusi just jääjatega, kellega ettevõte uuele tõusule viia. „Oluline oli olla toetav, rohkem teadvustada ja mõista inimeste seisundeid, osata neid märgata ning vastavalt käituda," räägib ta.

Koondamisprotsessis on väga oluline anda inimestele infot. Muddi sõnul peaks kommunikatsiooniprotsess olema võrdväärselt põhiprotsessidega läbi mõeldud ja mõtestatud. „Mida, millal ja mismoodi me teeme ja ütleme. Seal ei peaks liiga palju loomingulisust jätma, sest keerulises olukorras inimesed täidavad lüngad väga lihtsalt, see aga ei pruugi olla see, mida me tööandjana ootame," tõdeb Muddi. Ehk sisuliselt taandub kõik inimestega rääkimisele.

Oluline on anda informatsiooni selle kohta, miks inimesed ettevõttes on. Protsesside ümber korraldamisega muutusid ka inimeste rollid ning sellegi kohta on tarvis infot jagada, selgitada. Muddi sõnul pidasid nad oluliseks inimeste vaheliste suhetevõrgustike hoidmist ning soodustamist. Seda nii koolitus-arendustegevuste kui mitteformaalsete ürituste kaudu. Kui näiteks meeskond soovis mingit sündmust tähistada, siis juhtkond toetas.

Osad koondatud ettevõttes tagasi

Praeguseks on ettevõtte mahud taas kasvuteel. Töötajaid on ettevõttes 65. Muddi sõnul on ettevõtte jaoks positiivne, et ümberkorralduste käigus inimesed ettevõttest ei lahkunud. „Kõik kellega koos ettevõtet uuesti üles ehitama ja edasi viima hakkasime, püsisid ettevõttes," märkis ta.

Koondamisprotsessi kvaliteeti näitab ka see, et ettevõtte mahtude kasvamisel on osa koondatud inimesi tänaseks tagasi pöördunud. „Järelikult teeme asju õigesti, et meie endised töötajad tahavad tagasi tulla," lausus Muddi.

Kokkuvõttes ütleb Muddi, et kui ettevõte vajab elujõudu, ei saa koondamist meetmena jätta kasutamata. „Tänu koondamisele säilis vähemalt 67 inimese töökoht ja täna oleme taastunud samasse suurusjärku," räägib Muddi, toonitades, et selles olukorras on prioriteet ettevõtte jätkusuutlikkus.

Nii, et kui on vajadus, tuleb ka koondada. Küll saab seda Muddi sõnul teha inimlikul viisil ning üksteist toetades.