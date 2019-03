Tahad, et töötajad oleksid tulemuslikumad? Võta kontorisse lemmikloom

Suurfirmade nagu näiteks Google jaoks ei ole koera kontorisse võtmine midagi tavapäratut, kuid see levib ka teistes riikides ning ettevõtetes. Nii näiteks on Linkedinis 75 Hollanid firmade aktiivset tööpakkumist, kus mainitakse ka kontorikoera.

Kontoris lemmiklooma pidamisel on mitmeid eeliseid. Näiteks ilmneb Virginia ülikooli uuringust, et inimesed tunnevad koera läheduses vähem stressi. Uurijad jälgisid vabrikutööliste kortisoolitaset ning tulemused kinnitasid, et töötajatel, kelle ligiduses oli koer, oli päeva lõpuks madalam kortisoolitase.

„Tööatmosfäärile tuleb kasuks, ki kontoris on koer,“ kinnitas loomade ning inimeste vahelisi suhteid tudeeriv Marie-José Enders. „Koera läheduses ei alane mitte ainult kortisoolitase, vaid keha toodab rohkem oksütotsiini, mis paneb inimese tundma end lõõgastunuma ning õnnelikumana,“ rääkis ta.

„Kui ülemus teeb su elu põrguks, kergendab koer erinevate olukordade perspektiivi loomisel. Nii saad võtta veidi aega ning minna koeraga jalutama,“ rääkis Enders. Lisaks muudab loom töökohas inimesed motiveeritumaks- töö muutub meeldivamaks ning stressitase alaneb.