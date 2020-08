Talleksit asus tüürima endine Nordeconi tippjuht

Vink töötas Nordeconis aastatel 2002-2017. 15-aastase karjääri lõpetamisel tõdes ettevõtte nõukogu esimees Toomas Luman, et oleks soovinud tema juhivolituste pikendamist kolme aasta võrra.

2018. aastal asus Vink tegutsema Saaremaa laevaehitusfirma Baltic Workboatsi juhatuses, kuid oli sunnitud tänavu märsis ettevõttest lahkuma, kuna tema nägemus läks omanike omast lahku.

Tänasest on Jaano Vink Eesti Talleksi juhatuse liige.

Eesti Talleks ASi põhitegevusalaks on ärikinnisvara arendamine. Kontserni kuuluvad Renault ja Dacia volitatud edasimüüja City Motors AS, Nissani sõidukite volitatud edasimüüja Fakto Auto AS ning Baltimaades Castrol ja BP määrdeainete turustamisega tegelev Mentum AS.

Ettevõtte nõukogu esimees on Siim Sarri, kes on Talleksi erastanud Andres Sarri(1958-2011) poeg. Siim Sarri tegutses seni firmas juhatuse liikmena. Andres Sarri lesk Kristel Sarri oli senini Talleksi nõukogu esimees, nüüdsest nõukogu liige. Neile kahepeale kuulub ettevõttes enamusosalus.