Tallink Hotels saab kaks uut juhti

Marko Männimets liitub Tallink Hotelsiga Endover Kinnisvara müügijuhi ametikohalt, kus on töötanud 2017. aasta maikuust. Hotellinduses on Männimets tegev aastast 2002 ning tegutses aastatel 2002 – 2010 erinevatel ametikohtadel Reval Hotelligrupis, kus viimaseks ametikohaks aastatel 2007-2010 oli hotelligrupi müügidirektori roll. Aastal 2010 asutas Männimets ettevõtte eDream Management ning juhtis seda aastani 2016. eDream Management pakub majutusettevõtetele veebipõhiseid broneerimissüsteeme ning e-kaubanduse lahendusi. Aastal 2016 asutas Männimets oma ettevõtte MM Business Advisory, mis pakub ettevõtetele konsultatsiooni- ja koolitusteenuseid. Lisaks pikaaegsele töökogemusele müügi, turunduse ning arendusvaldkonnas, on Marko Männimetsal omandatud 2002. aastal magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolis majandusteaduste erialal.

„Mul on väga hea meel, et saame Tallink Hotelsi juhatust ja juhtkonda tugevdada just kahe sellise kogenud ja ettevõtliku juhiga. Ave Svartsi näol on tegemist juhiga, kellel on kaks aastakümmet kogemusi nii meelelahutuse, toitlustuse kui majutusettevõtete käivitamise ja eduka juhtimisega. Lisaks sellele, et tegemist on inimesega, kes suhtub kõigisse oma ettevõtmistesse kire ja pühendumisega, on Ave ka väga hea inimeste juht ning majutusäris on edukad just need ettevõtted, mis suudavad inimese kõigi oma tegemiste keskmesse seada,“ kommenteeris uue juhatuseliikme värbamist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Marko toob endaga Tallinkisse suure müügi- ja majutusvaldkonna kogemustepagasi ja usun, et tema juhtimisel saame Tallink Hotelsi müügivaldkonda jõuliselt edasi arendada. Tallink Hotelsi müügipotentsiaal on tänasest suurem ning meie eesmärk on seda potentsiaali paremini ära kasutada ning klientidele parimat teenust pakkuda,“ lisas Tallink Hotelsi teine juhatuse liige Eva-Hanschmidt Kalmus.