Tallinki juhatuse liige tunnistab: tegime kriisis palju vigu

Eelmise aasta lõpetas Tallink Grupp väga heade tulemustega ning tulevikuootused olid väga kõrged ja helged. „Ootasime 10 miljonit reisijat ja miljardi suurust käivet, kõik olid väga ilusad numbrid," iseloomustas Land märtsikuule eelnenud aega. Seda suurem oli märtsi keskpaigas saabunud šokk, mil ühe päeva, ühe hetkega see kõik pea peale pöörati.„Ühe reedega tuli otsus, et on eriolukord ja laevad peavad seisma jääma. See nädalavahetus oli kõige segasem ja drastilisem," lausus Land, lisades et ta ise oleks justkui kahestunud.

Land kinnitas, et on väga tänulik Tallinki töötajatele, kes selles suures, peamiselt negatiivse varjundiga möllus on väga konstruktiivselt kaasa tulnud. Küll aga tõdes Land, et niimoodi tormates ei jõua ettevõtte juhtide langetatud otsused ilusti allpool olijateni. „Oleme teinud ise ka mitmeid vigu," tunnistas ta.Üks teravamaid ja meeldejäävamaid oli Landi sõnul olukord, mil otsustati Rootsi lipu all sõitev Helsingi ning Stockholmi vahel kurseeriv Silja Symphony seisma panna ning ka kuskile mujale viia.