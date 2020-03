Tallinna Kaubamaja Grupi juhi Raul Puusepa pöördumine: kaupmehed, oleme targemad kui valitsejad!

Valitsuse otsusega oleks Tallinna Kaubamaja võinud jääda vähemalt osaliselt avatuks, sest ajalooline sissepääs Gonsiori tänaval viib otse müügisaali. Ometi ei hoia me uksi avatuna. Oleme ise vastutustundlikud ja oleme endale kehtestanud rangemad meetmed. Suuname kogu oma jõu e-kanalite võimekuse tõstmisele, seda nii Kaubamajas, Selveris kui I.L.U-s. Head kaupmehed, olge otsusekindlamad kui valitsus. Head kliendid, olge targemad ja ärge minge vastutustundetu trikitamistega kaasa. Jutt on meie kõigi tervisest, aga ka paljude inimeste töökohtadest ja sissetulekutest. Mida pikem on kriis, seda kauem me ronime sealt välja.

Loodan, et valitsus mõistab, et kui olukord on tõsine, tuleb piirangutega olla veel karmim. Loodan, et riigikogu, kes ei tule kokku istungite vabal nädalal, et vastu võtta kriisi leevendamiseks vajalikku lisaeelarvet, samas, kui ettevõtjatel on viimastel nädalatel olnud 14-tunnised tööpäevad, et oma äri päästa, tuleb mõistusele. Loodan, et kõik kaupmehed käituvad päriselt vastutustundlikult. Loodan, et inimesed, kes hetkel on hirmul töökoha kaotuse pärast, saavad õige pea jätkata oma igapäevast tööd. Loodan, et me kõik käitume kodanikena hoolivalt enda ja teiste suhtes.

Tahan tunnustada meditsiinitöötajad, politseinikke ja päästeametnikke ning kindlasti ka kaubandustöötajaid – teenindajaid, laotöötajaid, puhastusteenistujaid, kullereid, autojuhte ja paljusid teisi. Kui tahta selles keerulises situatsioonis üldse midagi positiivset leida, siis on rõõm näha, et täna märkame ja hindame nende inimeste igapäevaseid pingutusi oluliselt rohkem.