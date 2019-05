Tallinna Kaubamaja teeb ilu- ja jalatsikaupluste juhtimises muudatuse

Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimehe Raul Puusepa sõnul on tegemist strateegilise otsusega, et suurendada grupi sünergiat sarnase toimimismudeliga kaupluste opereerimisel. „Vaatamata ilu- ja jalatsivaldkonna erinevustele on ketikaubanduse müügijuhtimises, turunduses ja tugiteenustes palju sarnaseid jooni. Ettevõtete juhtimise ühendamine oli loogiline samm, et mõlema ettevõtte kogemust paremini ära kasutada ja omavahelist koostööd suurendada, “ märkis Puusepp.

Anne-Liis Ostov on töötanud Tallinna Kaubamaja Grupis erinevatel ametkohtadel alates 2004. aastast, sellest viimased 4 aastat I.L.U. kaupluste juhina. Aastatel 2008-2011 oli Ostov grupi jalatsikaupluste turundusjuht, vastutades muuhulgas ABC Kinga rebrandingu ja SHU kaupluste kontseptsiooni turule toomise eest. „ Jalatsikaubandus on väga keeruline ja konkurentsitihe valdkond, aga eks sellevõrra on uus väljakutse ka põnevam,“ kommenteeris uus juht ametisse astumist. „I.L.U., ABC King ja SHU on kõik tugevad kaubamärgid, kliendibaas lojaalne ja meeskond professionaalne. Kindlasti on kahe ettevõtte kogemusi jagades võimalik koos tugevamalt edasi minna,“ lisas ta.

Tallinna Kaubamaja Grupile kuuluv TKM King opereerib 24 ABC KING ja SHU kaubamärgi all tegutsevat jalatsipoodi ja TKM Beauty Eesti 6 I.L.U. kosmeetikakauplust.