Tallinna kolinud belglane tahab idufirmaga koosolekuid muuta- olgu asjalik, mitte tunnipikkune tuututamine

"Enamik ettevõtteid kasvab oma koosolekute tempos, tõstkem siis ometi nende tõhusust," tõdeb ta.

Belgia suurfirmas töötades ja koosolekutele ligi 70% oma tööajast kulutanud Jan otsustas Tallinna kolida ja oma tarkvaraga maailma muuta. Jani sõnul on eduka koosoleku võti ettevalmistuses, plaani jälgimises ning otsuste elluviimise monitoorimises. Ettevalmistus on korralik koosoleku kava. Kui koosolek on korduv, siis peaks esimene punkt olema alati eelmise koosoleku otsuste üle vaatamine.

Turule tulnud tulev koosolekute haldamise rakendus Flxion, aitab muuta arutelud efektiivsemaks, seda eriti siis kui kohtumised toimuvad üle veebi. Terve Euroopa on kiirelt pidanud üle minema digitaliseerunud töökeskkonnale ja kui kõik töötavad kodus, tulevad esile videokoosolekute puudused: liiga vähe inimlikke kontakte ning pärast koosolekuid pole aega nüansse kohandada ja sõlmitud kokkuleppeid täpsustada.

Eriolukord muutis töötamise kultuuri kogu maailmas - kaugtööst sai uus norm. Ekraani vahendusel näeme vähem kehakeelt ning on vähem võimalust olla loovad ja jagada ideid. Tihti puudub ühtne arusaam ja selged kokkulepped. Tulemuseks on see, et kiirustame ühelt veebikohtumiselt teisele, kuid tegelikuses ei vii paljud pealtnäha tõhusad lühikesed kohtumised kuhugi.

Flxion lisab videokoosoleku kõrvale "teise ekraani", ehk protokollimise kanali. Koosoleku protokollija koostab aruande, kontrollib kas kõik nõustuvad ja kas kõik saavad aru, mida neilt oodatakse. Nii suurendab Flxion kõigi veebikohtumiste tõhusust ja suunab ettevõtted paremate tulemuste poole. Reaalajas loodavas koosoleku memos saab näidata ära täpselt millest jutt ja kes mida teeb. Kõik osalejad näevad sõnastust ning teavad mida just nemad peavad tegema ning mis ajaks. Flxion on loodud selleks, et kõik koosolekud saaksid tuult tiibadesse olenemata kas meeskond on kõik ühe katuse all või osaliselt kaugtööl.

Flixion on üks ImpactBuilders Ideation & Venturing'i osakonna algatusi. Selle divisjoni eesmärgiks on luua uusi rakendusi, mis toovad postiivseid muutusi meie ühiskonnale.