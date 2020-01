Täna on aasta kõige depressiivsem päev: uusaastalubadused on unustusse vajunud ning pühade liigne kulutamine tuletab end valusalt meelde

Just täna on päev, mil inimesed möödunud pühasid meenutavad ning aduvad, et toonased liigsed kulutused sunnivad püksirihma pingutama ning ka uusaastalubadused kipuvad ununema. Inimesed tunnetavad tagasilööki ja süütunnet ning kokkuvõttes igasuguse motivatsiooni puudust.

Ja kuigi tänavune talv on olnud soe, ei ole see ka suvi ja paljud meist tõdevad, et tõeline soe on veel poole aasta kaugusel.

Sinine esmaspäev tähistab täna 15. sünnipäeva. Esmakordselt tuli terminiga 2005. aasta 24. jaanuaril välja psühholoog Cliff Arnall ning see päev tähistab õnneliku aastalõpu tunde ning uue aasta esimeste nädalate karmi reaalsuse kontrasti.

Kurva esmaspäeva täpne kuupäev arvutatakse kindla valemi järgi, kus arvestatakse erinevaid näitajaid nagu võlakoormus ning tagasimaksed, ilmastik, jõuludest möödunud aeg, uue aasta lubaduste läbikukkumine ning soov olukorda muuta.

Õnneks on see ainult üks päev ning läheb mööda. Ja näiteks Medical News Today nimetab tänast päeva turundustrikiks, mis aitab erinevaid tooteid müüa. Ka Cliff Anrall tuli selle päeva tähistamisega lagedale Sky Traveli turunduskampaania osana.

Samuti tuuakse välja, et valemis kasutatavaid väärtusi on võimatu määrata, mistõttu on arvestused täiesti laest võetud ning teadusega pole siin midagi pistmist.

On see siis lihtsalt kokkusattumus või mitte, kuid üsna paljud inimesed tunnevad end siiski jaanuari teisel poolel kurvana. Et jaanuar nii kurb ei oleks, annab Psychology Today mõned nipid tuju parandamiseks. Nii võiks oma anud lubadused ja eesmärgid üle vaadata ning mõelda, kas on õige aeg nende ellu viimises. Halbadest harjumustest vabanemise või sportimisega võib alustada igal ajal, sestap ei ole mõtet ennast piitsutada ainuüksi sellepärast, et aasta alguses peaks justkui uus elu algama.