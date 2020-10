Tarmo Noop avaldas juhi kohalt lahkumise aja: olen pidevast vastutamisest väsinud

Küsimusele, kui kaua ta soovib ja jaksab ta praeguste kiirete muutuste keskel kaasa lüüa, vastas Noop: „ Ma ei ole iial mõelnud viie aasta ammendumistele või muule säärasele. Tunnistan ausalt: ma ei mõista juhte, kes neist teooriatest räägivad. Minu hinnangul taoline nägemus ei päde. Leian, et ettevõte võib juhi jaoks jääda küll kitsaks, aga vastupidi ei saa kunagi juhtuda," rääkis Noop. Ta lisas, et pidevalt muutuv keskkond tekitab aina uusi väljakutseid.

„Kui juht ütleb, et ta on viie aastaga ettevõtte üles ehitanud ja nüüd aitab, siis tegelikult ei viitsi ta ise lihtsalt ajaga sammu pidada. Sel juhul on tõesti mõistlikum vaadata mujale. Ainult et põhjus pole mitte ajas või ettevõttes, vaid tolles juhis. Minu jaoks on areng äärmiselt oluline motivaator," lausus ta.

Ta märkis, et kolleegid kinkisid talle 50. aasta juubeliks raamatu tema väljaütlemistest. „Üks neist pärines 30-aastase minu suust ja kuulutas, et lähen pensionile hiljemalt 55 aasta vanusena. Mõtlen endiselt nii," kinnitas ta.

See tähendab, et Noobil on ametis jäänud veel kolm aastat. Arvestades tema teotahet ja energiat, siis kas ta on ikka kindel?

„See on teadlik lähenemine. Kuulun põlvkonda, mis lõpetas ülikooli täpselt nõukogude korra kokkuvarisemise ajal. Vajadus uue juhtimiskultuuri järgi oli tohutult suur. Nii jõudsingi tippjuhtimisse juba 24-aastaselt," rääkis Noop. Ta kinnitas, et ei ole kindlasti väsinud tööst endast ega teda igapäevaselt ümbritsevast keskkonnast. „Vastupidi, see kutsub minus esile aina uusi põnevaid väljakutseid," kinnitas ta.

„Aga pidevast vastutusest olen küll väsinud, seda tunnistan ausalt. Paraku käib see tippjuhtimisega lahutamatult ja iga päev kaasas. Ma ei saa koju jõudes stepslit seinast välja tõmmata," tunnistas Noop. ta lisas, et mõtleb töömõtteid ikka edasi. "Mõni inimtüüp suudab teisiti, mina ei suuda. Pole kunagi suutnud. Seda pole võimalik muuta. Ja tegelikult ma ei tahagi muuta, sest see on mul hinges," lausus ta.

"Aga seepärast olengi otsustanud, et tahan oma elujõulist aega nautida ka ainult enda jaoks, mitte pidevalt ühe väga suure ettevõtte ja veel palju suurema hulga inimeste eest vastutades. See on ainuke võimalus. Ja tegelikult hea võimalus," lausus Noop.