Edukad on organisatsioonid, mis teevad kohandusi ja on paindlikud. Teadlik töötajakogemuse kujundamine on investeering heade töötajate hoidmiseks ning ligimeelitamiseks. Ka rahvusvahelised uuringud on tõestanud, et töötajakogemusega tegelemine loob ettevõttele reaalset kasu: töötajate lojaalsus kasvab, paraneb töötajate produktiivsus ja suureneb klientide rahulolu.

19. novembril toimub PARE juhtimiskonverents „Uus reaalsus“ (loe lähemalt konverentsi kohta SIIT), mille fookuses on parema töötajakogemuse loomine, et innustada inimeste juhtimise eest vastutajaid mõtlema:

• kuidas disainida kultuur, mis toetab kohanemist uue reaalsusega;

• kuidas tehnoloogia aitab tööd paremini teha;

• kuidas luua keskkond, mis kasvatab vastupidavust ja paindlikkust?

Konverentsi esinejate nimekiri on rahvusvaheline: personaliagentuuri Disruptive HR juht Lucy Adams (Inglismaa), tehnoloogia mõju tööle ja töötamisele uuriv Oxfordi majandusteadlane Daniel Susskind (Inglismaa), teadusel põhineva tervist, heaolu ja tulemuslikkust optimeeriva mudeli Circle of Better Life eestkõneleja Annastiina Hintsa (Soome). Rahvusvahelist vaadet täiendavad omalt poolt meie Eesti tipptegijaid: õiguskantsler Ülle Madise, Mihkel Tammo (Rohetiiger, Exmet), Janno Siimar (Velvet), Martin Pärn (Taltech, Iseasi), filmirežissöörTanel Toom jt.

Osale konverentsil veebi vahendusel! Sul on valik, kas osaled terve päev või võtad konverentsiampsu. Sina otsustad, kas jälgid konverentsi 19. novembril või Sulle sobival mõnel muul ajal (kõik ettekanded on järele vaadatavad 90 päeva jooksul). Lisaks võidad online pileti omanikuna nii ajas kui rahas.

Rohkem infot: www.parekonverents.ee

#parekonverents2020 #uusreaalsus