Tehnopol Startup inkubaator vangerdas juhte ringi

Teaduspargi Tehnopol juhatuse liikme Indrek Orava sõnul on Startup Inkubaator üks meie tugevamaid kaubamärke.

„Martini juhtimisel on ta kasvanud Eesti suurimaks alustavate ettevõtete toetuskeskkonnaks. Uue juhi väljakutseteks on muuta inkubaator üle-eestiliseks, leida sinna veelgi rohkem rohetehnoloogia, tervisetehnoloogia ja IKT valdkonna läbimurdelisi tehnoloogiaid, aidata neid arendavatel ettevõtetel jõuda sobiva tooteni, suurendada inkubaatorist väljuvate ettevõtete rahvusvahelist edukust ning luua eeldused ettevõtete turuväärtuse tõusuks ning panusesse Eesti majanduses," lausus Orav. "Olen kindel, et Kadri Tammai on nende väljakutsetega tegelemiseks väga hea kogemuse ja oskustega juht."

„Startupid on riigisektori innovatsiooni kõrval kahtlemata üks Eesti digitaalse eduloo trumpe, mille järgi meid maailmas hästi teatakse. Alustavad ettevõtted vajavad aga palju tuge, sest kõrge riskiga valdkondades ei ole edu saavutamine kerge. Minu jaoks on panustamine Eesti startup ökosüsteemi isiklikult väga südamelähedane - mõistan nende võite ja kaotusi, kuna olen ka ise seda teed käinud,“ ütles Kadri Tammai.

Kadri Tammai on kogenud startup mentor ja TalTechi startup ettevõtluse külalisõppejõud, kes on üle 14 aasta nõustanud erinevaid organisatsioone ja tippjuhte.