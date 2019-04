Testi, kas sina pääseksid Eesti Turundajate TOP 10-sse!

Marketingi Instituudi juhi Anu-Mall Naaritsa sõnul tingis vajaduse testida turundajate teadmisi suured muutused kogu valdkonnas ning Eesti juhtide varasemast suuremad ootused turundajatele.

Asjaolu, et Eestis on turundusinimesi üle rohkem kui enamuses muudes valdkondades, on üldteada. See on kahjuks ka märk sellest, et osade selle eriala spetsialistide teadmised ja oskused ei pruugi vastata kaasaja nõudmistele, rääkis Eesti Turundjate TOPi testi koostamist juhtinud Naarits. Tema sõnul vajavad ettevõtted ja organisatsioonid lisaks kunagisele koolidiplomile uut kvalifikatsioonist aimu andvat indikaatorit,sest valdkond on viimastel aastatel nii Eestis kui maailmas tervikuna suurtes muutustes.

Tulevikus lisanduvad teooriakontrollile ka praktilised ülesanded

„Digiturundus, neuroturundus ja kasvuhäkkimine on toonud rahvusvahelisse konkurentsi uued tööriistad ja muutnud ka turunduse varsemast palju efetkiivsemaks,“ rääkis Naarits. „Kui olla aus, siis me tegelikult ei tea, kui paljud Eesti turundajad ja juhid neid tööriistu valdavad, sest ülikoolide õppekavadesse jõub see alles aastate pärast. Samal ajal liigub aga maailm kiiresti edasi ja meie ettevõtete juhid peavad olema kindlad, et nende turundaja suudab ka karmis globaalses konkurentsis ettevõtteid kasvama ja kasumit kasvatama panna.“

Naarits selgitas, et sama testi on plaanis hakata kordama igal kevadel, pidevalt lisatakse testi ajakohaseid teemasid. „Sel aastal esimest korda konkurssi läbi viies piirdume vaid testiga,tulevikus aga näeme Turundajate TOPi koostamisel ka vajadust mõõta reaalseid võimeid.