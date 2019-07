Tiit Pruuli: hommikul motiveerib ärkama põnev elu. Naudin isegi seda, kui lapselapsed hommikusöögilauas jauravad, et ei taha putru süüa

Samuti võimaldame paindlikkust tööajas, kui on vaja keset päeva veidikeseks töölt eemal olla, näiteks arsti juures käia. Samuti ei loe me tööle jõudmise või töölt lahkumise puhul minuteid, sest selles töös tuleb tihti ette, et alustad kiirete tellimustega hommikul vara juba kodus või on vaja mõnda hädalist abistada õhtul väljaspool tööaega. Peamine on, et kliendid on kogu aeg kenasti hoitud ja büroo lubatud kellaaegadel avatud.

Seda laadi paindlikkus ja vabadus on töötajale väga motiveeriv - töötaja tunneb, et teda usaldatakse, teda aktsepteeritakse ning et tal on vabadus ise otsustada. See omakorda innustab teda kvaliteetsemalt töösse panustama.

Reisikonsultandi töö on väga vastutusrikas: ei tohi eksida lennupiletite, passinumbrite ja paljude muude pisiasjadega. Reisikonsultandi väike eksimus võib rikkuda ilusa perepuhkuse või kellegi ärikohtumise. Seega on väga oluline, et suudame töötajatele tagalas pakkuda tingimusi, mis neid maksimaalselt toetavad, mitte ei tekita hirmu ja lisapingeid.

Go Travelis saame seda kõike oma töötajatele võimaldada, sest meie peamised töövahendid on internet ja telefon. Enamik reisibüroo vahendatavatest teenustest on tänapäeval elektroonilised, mistõttu füüsiline kontakt kliendiga ei olegi oluline. Kumbki pool saab mugavalt asjad aetud, ilma et peaks sammugi arvuti tagant eemalduma. Kõigis valdkondades, kus Go Group tegutseb, seda võimaldada ei saa.

Kas pikkadel reisidel olles, eriti kaugemates kohtades, on töömõtted kogu aeg kaasas või on aega väljalülitumiseks?

Loe veel

Ma pean oma tööks päris laia diapasooniga asju. Go kontsernis on 15 ettevõtet alates raudteid ehitavast Go Trackist kuni majutusteenust pakkuva Go hotellini. Lisaks olen olnud viimastel aastatel seotud Eesti Vabariigi juubelisünnipäeva korraldusega, olen EV100 juhtrühma liige, olen kuulunud Avatud Eesti Fondi, Eesti Ajaloomuuseumi ja mitme taolise MTÜ või sihtasutuse nõukogusse. Lisaks on kogu aeg laual ka mõni loomingulisem kirjatöö. Raske on leida päeva, kus ma ühelegi neist teemadest ei mõtleks. Õnneks olen lõpuks ära õppinud ka selle lihtsa tõe, et asjade edasilükkamine neid ei lahenda. Ära tuleb teha ka need tööd, mis sulle esimesel hetkel ei meeldi.

Kuidas sündis mõte luua Go Travel?

Olin selleks ajaks teinud purjereisi ümber palli ja sõitnud ka autodega ümber maailma. Olin ise maailmas hädas olnud, aga samal ajal saanud mingisuguse kogemuse, kuidas reisifirma võiks tegutseda. Mis veel olulisem - tekkis suur himu reisimisega professionaalsel tasemel tegeleda. Nii ostsimegi 2005. aastal põhiliselt bussireisidega tegeleva väikese büroo Cassandra, millest oleme tänaseks kasvatanud suure ettevõtte, millel on esindused kuues Eesti linnas ja mis pakub reisiteenuste täispaketti laeva- ja lennupiletitest kuni kruiisireisideni. Siin on ühendatud minu armastus reisimise vastu ja minu kolleegide professionaalsed teadmised, kuidas korraldada mis tahes reisi tehnilist poolt.

Mis eristab Go Travelit teistest reisifirmadest?

Teadmata tegelikult, mis täpselt konkurentide juures toimub, julgeksin arvata, et Go Traveli tuumik on iseseisvad reisikonsultandid, kellel on oma kliendibaas, ja keskkontori roll on anda neile parimad töövahendid klientide teenindamiseks, teha ühiselt turundust ja tagada vastavus aina karmistuvatele õiguslikele nõuetele, olgu selleks andmekaitse või tarbija õigused.