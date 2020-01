Tippjuhiks ema jälgedes. Soomlaste majandusleht valis alla 35-aastaste edukate noorte hulka esmakordselt ka eestlase

Mariell Toiger Foto: Tiit Blaat

Pauligi turundusdirektor Mariell Toiger on 32-aastane, aga juba poole oma tööelust olnud ametis juhtivatel kohtadel. Ambitsioonikuse ja arusaama, et edukas on võimalik olla nii töö- kui eraelus, on Toigerile kaasa andnud tema ema, üks pikaaegsemaid tippjuhte Eesti panganduses.