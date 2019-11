Tõnu Palm: 4-päevase töönädalaga ei suudaks Euroopa firmad Aasia omadega konkureerida

Seega kahtlemata nõuab kiire arenguga kaasas käimine reeglina ka väga intensiivset panustamist tööturul eeskätt arengu eesotsas olevates nõudlikes valdkondades. Kas IT arhitekt saab lubada endale piisavalt vaba aega ilma, et ta ennast täiendaks ja hoiaks vormis uute arendustega. Kui täiendav vaba aeg kulub puhkusele või enesetäiendusele, siis sellest võib võita ka tööandaja. Seega on mitmed tehnoloogiafirmad ise katsetamas paindlikuma tööajaga ja ka boonustega, mis eristaks nende väärtuspakkumist teistest tööandjatest. Hea spetsialist on hinnas globaalselt.

Küsimus tööaja lühendamisest näiteks viielt tööpäevalt neljale on seega natuke keerukam, kui lihtne kokkulepe arvestades, et mitmed riigid konkureerivad omavahel. Mõned firmad on katsetanud lühendatud tööajaga (näiteks reedesed vabad pärastlõunad või mõni täiendav vaba päev enesetäienduseks või tervise turgutamises kuus) ilma, et töötaja kaotaks palgas. See paindlikkus on reeglina andnud konkreetsele firmale konkurentsieelise tööturul olukorras, kus talente napib.

Industrialiseerimise raames toimus ajalooliselt nihe kuuelt tööpäevalt viiele, mis haakus ka ajaliselt sellele eelnenud globaalmajanduse majanduskriisiga kui vähenes tööjõu nõudlus. Ford oli üks ettevõtetest, mis katsetas edukalt lühema töönädalaga. Viiepäevane töönädal on suhteliselt hiljutine privileeg ja hea näide, et edu toob riikideülene laiapõhjaline standardi rakendamine. See eksperiment on leidnud tänaseks laiapõhjalist heakskiitu ja ka ennast majanduslikult igati õigustanud, sest ilma kahe puhkusepäevata oleks elatustase halvem. Tulemuseks keskmisest madalam töötajate tootlikkus (arvestades kasvavaid tervishoiukulusid, töötajate innovaatilisust ja ka peremudelite murenemist). Jalgpallilahingu järel vajavad ka parimad mängijad aega taastumiseks.

See, kus parasjagu eksisteerib optimaalne piir vajalike töötundide ja vaba aja vahel sõltub ka ühiskonna hoiakutest, majandusharudest ja muudest teguritest.

Loeb ka firma suurus ja tegevusvaldkond, mis seab piire. Näiteks väikestel firmadel või poodidel, kes on sunnitud oleme kliendile avatud, on raske juurutada lühemaid tööpäevi kasutades selleks vahetustega tööd. Sellel juhul tuleb leppida konsolideerumisega. Seega igal sammul on omad mõjud.

Konkurentsivõime langeks