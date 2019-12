Tööl oleme sellega harjunud, aga kas kas töötu võib läbi põleda?

Loomulikult on kerge soovitada lõpetada muretsemine teatud kellaajaks, aga selle teostamine on raske. Muretsemist saab ja tasub mõjutada. Kui murettekitavad asjad tulevad meelde puhkusele mõeldud ajal, näiteks magamamineku eel, siis on hea need üles kirjutada. Endale võib öelda, et tegelen selle teemaga homme edasi.

Taastuda aitab ka see, kui tegeleda meeldivate asjadega. Eriti hea oleks, kui need paneksid kaasa mõtlema - näiteks keelte õppimine, tantsimine ja sport on selleks head hobid. Ka niisama jõudeolek on vajalik. Piisav liikumine, uni ning tervislik toitumine on olulised elusituatsioonist hoolimata.

Kui töötus kestab ja inimene on kandideerinud arvukatele töökohtadele tulemusteta, hakkab see negatiivselt mõjuma enesehinnangule. Siis on eriti tähtis tuletada meelde oma tugevaid külgi. Meil kõigil tasub alustada päeva naeratusega oma peegelpildile. Mõtteid peaks teadlikult juhtima asjadele, mis on hästi. Elus on ka teisi olulisi asju peale töö.