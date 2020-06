Tööpäeva lõpuks oled nagu tühjaks pigistatud sidrun? Väldi neid vigu ja jaksad paremini

Siin on levinumad vead, mis väsitavad nii tööpäeva ajal kui eriti selle järel. Väikeste muutustega on sul rohkem jaksu ja tegutsed tõhusamalt.

1. Sa ei taastu õigesti

Mida teed, kui tööpäev on läbi ja pääsed koju? Lebad diivanil ja avad teleka, loed sotsiaalmeediat või lähed jõusaali higistama? On su valik milline tahes, loodetavasti on see midagi teistsugust kui see, mida teed tööl.

Kui kontoripäeva lõppedes oled jälle ekraani taga, siis ei toimu korralikku taastumist. Eriti siis, kui silmanurgast näed ka töökirju.

Kui soovid hommikul tööle tulla väljapuhanuna, siis tasub vabal ajal järgida rusikareeglit: Kui töö on füüsiline, siis luba vabal ajal kehal puhata ja toida aju. Kui aga tööpäev möödub ekraani ääres istudes, siis ole vabal ajal aktiivne ja väldi ekraane.

Ka hilisööni ülevalolek maksab ennast kätte uimasusena järgmise tööpäeval, nii et püüa kujundada kindel ööpäeva rütm.

2. Oled terve päev siseruumides

Paljud kontoritöötajad imestavad, et pea on õhtuks paks ja seda ei leevenda ka mitu tassitäit kohvi. Kui tunned ennast ära, siis tasub mõelda, kuidas oma tööpäeva veedad.

Kas oled päeva jooksul käinud väljas? Kas sõid kaasavõetud võileibu või käisid alumise korruse kohvikus? Väga vähestes kontorites on hea siseõhk, nii et lisahapnik on enamusele töötajatele enam kui vajalik, kas siis lõunapausi jooksul või muul ajal.

Suitsupausid on paljudes ettevõtetes ajalugu, aga ilma suitsuta pausidele tuleks kindlasti leida aega. Kui käid näiteks tänavavahe kord või kaks päevas, hakkad aja jooksul märkama selget erinevust oma energiatasemes.

3. Sööd liiga palju või liiga vähe

Enne lõunat töötad kadestamisväärse tõhususega, aga pärast sööki kaob igasugune energia? Kui see tuleb tuttav ette, siis tasub vaadata oma menüüd. Kas sõid kogu raha eest lõunabuffees või ampsasid kiire võileiva töölaua ääres?

Nii liiga rikkalik kui ka liiga napp lõuna mõjutavad otseselt seda, kuidas on sul jaksu tööpäeva ajal ja ka selle järel. Tasub vältida nii õgimist kui ka lõunasöögi asendamist kergete vahepaladega.