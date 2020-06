Tööpuuduses vaevlevasse IT-sektorisse jõuavad naised tänu juhusele

Selline sooline jagunemine on suur löök nii majandusele kui ka naistele endile, kes jäävad ilma huvitavatest võimalustest tööturul. Millised on peamised takistused naiste IKT valdkonda õppima ja tööle asumisel ning kuidas neid tõkkeid ületada, uurisime sel talvel Emori abiga. Kokkuvõtte esimestest tulemustest teeb võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Helen Biin.

Põhjuseid, miks naised IKT sektorist välja jäävad, on mitmeid, kuid üheks juurprobleemiks võib pidada soolisi stereotüüpe. Stereotüübid on levinud nägemust sellest, mis on tüdrukutele ja poistele sobilikud tegevused, huvialad ja eluvalikud. Stereotüüpe vahendavad nii vanemad, sõbrad, kool, õpetajad, meedia kui avalikud eeskujud ning need väljenduvad ka organisatsioonikultuuris. Seda, et stereotüübid mõjutavad tüdrukuid ja naisi igal IKT suunas astutaval sammul, kinnitavad ka uuringu käigus intervjueeritud õpilased, valdkonna üliõpilased, tööandjad ja eksperdid. Kuigi soostereotüüpidest lähtuv suunamine ei ole pahatahtlik, sageli isegi mitte teadlik tegevus, seavad sellised sõnumid noorte valikutele raamid. Just seetõttu peame stereotüüpseid seisukohti - nii endale omaseid kui ühiskonnas laiemalt levivaid - senisest enam teadvustama.

Noorte kujunemisel on oluline kodu ja vanemate toetus Erandiks pole ka huvi IKT valdkonna vastu, kus vanematel on võimalus lapse huvi sütitada, nagu kirjeldab enda kogemust tarkvaraarendaja Kadri:

Kuna vanemad on mul IT-inimesed, siis isa istus minuga üks õhtu maha ja õpetas mind html-i tabelit tegema, mis oli tollal kõige kõvem sõna üldse. See oli see turning point mu jaoks.

Teisalt on vanemate käes ka võim laste huvi pärssimiseks - olgu huvi ja indu jahutavate hinnangutega või valides, millistes huviringides laps osaleb. Sageli on just vanemad need, kes suunavad tütarlapse robootikaringi asemel tantsima, leides, et see on tütarlapsele sobilikum. Vanemate hoiakud tütrele või pojale sobilike valikute kohta on sageli üsna stereotüüpsed hoolimata sellest, milline on konkreetse lapse enda huvi või võimekus. Nii kinnitab näiteks PISA uuring, et võrdselt heade matemaatika teadmistega poiste ja tüdrukute puhul eeldavad vanemad, et just poisid teevad karjääri teaduse ja tehnoloogia vallas.