Tööstress koos unetusega on seniarvatust tõsisem probleem

"Uni peaks olema aeg, mil keha taastub, rahuneb ja taastab energiataseme. Kui teil on tööl palju stressi, aitab just uni sellega toime tulla. Paraku kesine uni ja tööstress käivad käsikäes ning kui teil on ka veel kõrge vererõhk on mõju veelgi ohtlikum," selgitas Müncheni Tehnikaülikooli professor ja värske uuringu autor Karl-Heinz Ladwig.

Kolmandikul tööealisest elanikkonnast on kõrge vererõhk. Varasemad uuringud on näidanud et hüpertensioon ehk püsivalt normaalsest kõrgem vererõhk soodustab südame ja veresoonkonna haiguste teket inimestel, kellel on selleks eelsoodumus. Samuti ilmneb varasematest uuringutest, et psühhosotsiaalsed tegurid, näiteks tööstress soodustavad samuti südame ja veresoonkonna haiguste teket.

Müncheni Tehnikaülikooli teadlaste uuring aga vaatleb neid kolme tegurit kombinatsioonis ning tulemused on mõtlemapanevad.

Uuringus analüüsiti pikaaegselt 1959 töötaja andmeid vanuses 25-65. Kõiki neid ühendas see, et neil on normaalsest kõrgem vererõhk, kuid kellelgi neil polnud südame ja veresoonkonna haigusi ega diabeeti. Uuringu tulemustest selgus, et võrreldes nendega, kellel polnud tööstressi ega unehäireid, oli tööstressi all kannatavatel kõrgvererõhktõbistel kolm korda suurem oht surra enneaegselt südame ja veresoonkonna haigustesse.