Töötajad kurdavad omavahel, kuid juhtidele ei poeta sõnagi: miks on see ettevõtte jaoks väga ohtlik trend?

Miks see nii oluline on? Boeingu tõsiste probleemidega ning õnnetustes 346 inimese elu nõudnud reisilennuki 737 Max kajastustest selgus, et ettevõtte töötajad olid erameilides ning -vestlustes lennuki pärast tõsist muret avaldanud juba alates selle arendusest- kritiseerides ja tuues välja puudusi nii disaini- kui tehnoloogiaotsustes. Kuid juhtide poole nende muredega ei pöördutud.

Omavahelised arutelud tekivad, sest töötajad usuvad, et avalikult probleemide tõstatamisele ning oma võtete välja ütlemisele ei vaadata hästi. Miks asjad nii hulluks lähevad? Sest töötajad on õppinud, et koosolekul tuleb nõustuda ülemuse või enamusega, ka siis, kui nad isiklikult plaanitavaga tegelikult nõus ei ole.

Kuna me aga kõik soovime ennast väljendada ning tunda, et meid ka kuulatakse, ei suuda me lõpmatuseni vaikida. Ja nii otsivadki inimesed kaaslasi, kellega saab avameelselt rääkida ning öelda mida me tegelikult arvame.

Kuidas aru saada, et ettevõttes on maad võtmas organisatsiooni seiskohalt ebaterved ja -soovitavad nn kõrvalvestlused?

- Toote arendusprotsessis tõrjutakse kiirusele või kasumlikkusele rõhudes välja kõik võimalikud uued kvaliteeti ning turvalisust puudutavad ettepanekud või räägitakse koosolekutel vaid positiivsest arengust. On levinud arvamus, et uued ettepanekud kätkevad riske, ebakindlust ja probleeme. Kui selliseid ettepanekuid ei tehta, peaks see olema juhtidele ohumärk.