Tööülesandeid aitab täita kohusetunne ja eesmärgid, mitte üheksast viieni arvuti taga istumine

Taas ummikute näite juurde tagasi põigates on näiteks mul ka enda tiimiga üldiselt kokkulepe, et kella üheksaks me koosolekuid ei planeeri, just selle stressi vältimiseks. Kui ajastada koosolekud aga näiteks kella 9.30ks, on kontorisse jõudmine hulga lihtsam, sest siis on erinevatel linna tuiksoontel liiklus hõredam. Ja vajadusel saab koosolekutega ühineda ka distantsilt, kasvõi teel olles, kui selleks on vajalikud tehnilised lahendused olemas (kõrvaklapid, käed vaba süsteem jne).

Hoia töö- ja eraelu tasakaalus

Kindlasti sobib aja- ja kohapaindlik töö neile, kes soovivad oma aega ise planeerida ja ka eraelu ja päevakava efektiivsemalt korraldada. Mõni on parimas töövormis kell 10 hommikul, teine aga õhtupoolikul. Mina isiklikult ei ole hommikuinimene, mulle on alati meeldinud õhtuti tööd teha. Panen lapsed magama, sätin end diivanile ja teen asjad ära, kindlasti kiiremini kui nii mõnelgi hommikul. Ka ei ole lapse ujumistrenni ukse taga tunnike tööd teha minu jaoks midagi ebatavalist. Saab meilidele vastata, millega ei ole jõudnud päeval tegeleda, lugeda midagi, mis aitab kaasa oma töö paremaks tegemisele või mõlgutada mõtteid, mida teha teisiti.

Samuti annab tööaja reguleerimine võimaluse end arendada, trenni teha või lemmiktegevusi harrastada. Minu hobiks on koertega tegelemine, käin nendega trennis ja need on kord nädalas tööpäeva hommikul. Kuna töö on paindlik, siis saan seda endale lubada - kohusetunne on see, mis aitab kõik tööülesanded ära teha, mitte kellast kellani arvuti taga istumine. Ühelt poolt on tööandja paindlik ja laseb mul niimoodi oma elu planeerida, et ma ei peaks nädalavahetusel oma perele mõeldud aega sellele kulutama, teisest küljest teen kõik ära siis, mil mulle see sobib ja kui teiste töö selle järel ootama ei pea.

Konverents või komandeering ei jäta tööd kontorisse

Töötades startup tiimi juhina nõuab töö iseloom ka erinevatel idufirmade üritustel käimist ja kaugtööd Eestist eemal. Näiteks hiljutisel konverentsil Madridis oli vaja partneritega Eestis koosolekut pidada. Arvuti lahti, kiire kõne ja asjad saidki tehtud. Komandeeringu tõttu pole vaja muud tööd edasi lükata, nutikate töövahenditega on võimalik seda teha igal ajal, igas kohas. Vajalik on vaid hea internetiühendus, sülearvuti või nutitelefon ja kõrvaklapid. Nii saan oma töid ise planeerida ja mind ei ole Eestisse tagasi jõudes ootamas mäekõrgune ülesannete virn.

Võimaldab siduda maailma avastamist ja tööd