TOP 10 | Need firmad said töötajatelt kõige rohkem kiita

Enim kiitusi laekus tänavu Jardini lilleärile, kus töötab ühtekokku üle 100 inimese. Firma juhi Kaisa Moora sõnul ei ole firma juhtimisvõimekus üleliia suur, kuid nad on püüdnud teha kõik, et alati kuulata ära kõik töötajad ja arvestada nende individuaalsete kiiksude, soovide ja ootustega. Moora sõnul jõuavad nende kahekümne kolmest lillepoest kõigi töötajate mured ja ettepanekud alati juhtkonna lauale ja nende lahendamisse suhtutakse täie tõsidusega. Lisaks usub Moora, et osaliselt võlgnevad nad kiituste osas tänud ka tegevusvaldkonnale - lilleäri on valdkond, kus iga töötaja osaleb teiste inimeste päeva kaunimaks muutmises ja see annab töötajatele tugeva rahulolu ja missioonitunde.

Kiida Tööandjat kampaanias kiideti sel aastal kokku 240 ettevõtet ja organisatsiooni, mida oli umbes 20% enam kui aasta varem. Kampaania eestvedaja Marketingi Instituudi juhi Anu-Mall Naaritsa sõnul on tal heameel tõdeda, et kiitusi pälvivad paljud uued ettevõtted, kes pole varem pildil olnud. „See näitab, et tegelikult on Eestis üha rohkem selliseid ettevõtteid, kes tahavad ja oskavad töötajaid igapäevaselt inspireerida," märkis ta. „On ka üha enam neid töötajaid, kes peavad oma töökohtade avalikku tunnustamist oluliseks."

Kiida Tööandjat kampaania käigus said kiitjad valikvastustest valida, mille eest nad kõige enam oma tööandjat kiita sooviks. 20% vastanutest valis, et neid innustab enim „olulise missiooni ellu viimine", 18% vastanuile meeldis, et neil on „kindel palk ja aus tööandja".