Tripadvisori Tallinna lemmikrestoranide juht: iga inimene peaks kohustuslikus korra mõned aastad teenindajana töötama

„Minu jaoks on teenindus privileeg ja kingitus,“ tõdes Tunger, selgitades, et kui mõjutab ühte inimest positiivselt, siis läbi tema mõjutan ma veel viit inimest. Restoranis aga 100 inimest teenindades mõjutab ta seega 500 inimest.

Tungeri sõnul ei eksisteeri eraldi inimese era- ning tööelu. „On elu, kus me oleme need, kes me oleme,“ kinnitab ta. Oma restoranides püüab ta oma töötajatega läbi enda eeskuju muuta Eesti teenindust paremaks ning muuta maailma paremaks paigaks. „Tahame oma klientides tekitada tunnet, et nad on märgatud, hoitud ja tunneksid ennast erilisena. Et nad tunneksid ennast oodatuna,“ räägib ta.

„Tähtsustame oma tööd ja teame, et oleme maailma muutjad. Teeme midagi, mis rikastab inimeste elu,“ sõnastab ta teenindaja töö tähenduse.

” Ei eksisteeri eraldi era- ning tööelu. On elu, kus me oleme need, kes me oleme.

2. Tunnustus

Kui tunnustus on heade tulemuste eeldus, siis peaks seda Tungeri sõnul ometi pidevalt tegema. Tunnustamine on inimese üks põhivajadusi ja tunnustamisväärse märkamine muudab ka juhi elu. „Minu maailm muutus, sest hakkasin inimestes head ja ilu märkama,“ tõdes Tunger.

Samas on inimestel tunnustust ja komplimenti keeruline vastu võtta, sest me ei suuda usaldada, et see on heatahtlik. Tunger möönab, et tallegi on öeldud, et tegemist on turundustrikiga ning see on liiga ameerikalik.

Kompliment peab olema siiras, sest inimesed tunnevad ebasiiruse ära. Nii käib Tunger oma kollektiivi iga päev läbi ning samamoodi tunnustab ka oma külalisi. Just nemad võtsid kasutusele nüüdseks laiemalt levinud kohvitassi alustele positiivsete sõnumite kirjutamise.

Samas tuleb arvestada, et on inimesi, kes lähevad tunnustamise peale täiesti endast välja.

Küll aga tunnevad inimesed üldiselt tunnustusest tõsiselt puudust, mistõttu on see oluline nende enesetunde parandamiseks. Tunger toob näite kliendist, kellele ta kirjutas „Te olete kingitus meile kõigile“. Klient hakkas selle peale nutma, mis muidugi Tungerit ehmatas ning tekitas küsimuse, kas ta solvas klinti millegagi. Kuid klient tunnistas, et tal oli seda sõnumit lihtsalt väga vaja.

Loe veel

3. Töökeskkond

Töökeskkond on ettevõtte eesmärkide täitmiseks väga oluline. See on Tungeri sõnul nagu kell, milles töötavad erinevad mehhanismid. Kui üks osakond jääb töökollektiivis tähelepanuta, siis jääb ka kell seisma. Tungeri igapäevatöö seisneb tagamises, et keskkond toetaks ettevõtte eesmärke. Seda tuleb endalt iga päev küsida. Kas meil on vajalikud töövahendid või kustutame tulekahju?

4. Meeskond.

Tunger tunnistab, et ei värba enam ammu mitte oskusi, vaid väärtusi. Sest oluline on see, mis inimesega kaasa tuleb. Selleni viisid omandatud kogemused. „ Arvasin, et inimesed muutuvad, aga sain valusa õppetunni, et inimesed ei muutu,“ tunnistab ta. Inimene, kes kritiseerib, on negatiivne ja pahur, õõnestab kogu meeskonda. „Nagu korvitäis õunu. Kui üks õun mädaneb, siis mädanevad varsti ka teised,“ iseloomustab ta.

” Arvasin, et inimesed muutuvad, aga sain valusa õppetunni, et inimesed ei muutu.

Kuidas selliseid olukordi lahendada? Tungeri sõnul saab siin lähtuda töötaja õnnest, sest ilmselgelt selline inimene ei ole kollektiivis rahul. Ja nii ütlebki Tunger sellisele töötajale: „Ma tahan, et sa oleksid õnnelik. Ja kuna mina seda ei suuda, siis lasen su vabaks, et sa saaksid olla õnnelik,“ räägib ta.

5. Areng

Rutiin sööb töötahet. Rutiin on korduvate tegevuste tegemine ilma, et inimene ise kasvaks. Kui rutiini taluvuse piir ületatakse, on see Tungeri sõnul peamine põhjus, miks töökohti vahetatakse. Ka tema ei taha, et head töötajad lahkuksid, siis annab ta töötajatele pidevalt kasvuvõimalust.

Oluline seejuures on inimesel enda töö teadvustamine, sest vaid niimoodi on võimalik sellesse põhjalikumalt süveneda, detaile laiendada, spetsialiseeruda. Teeninduses toob ta näiteks küsimused: milline on minu kõnekeel milline kehakeel, palju ma tean veinimaailmast, palju kohimaailmast, kui hästi ma laudu koristan? „Kõigesse on võimalik minna sügavuti,“ kinnitab ta.