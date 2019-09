Tulevikku kujundavad trendid, mida juhtimisel ei tohiks tähelepanuta jätta

Palganumber on ainult üks osa lepingust

Sotsiaalselt tundlik millenniumi põlvkond sunnib ettevõtteid uue pilguga vaatama üle seda, mida töötajatele pakutakse. Noori töötajaid ei motiveeri enam pelgalt palk, nad soovivad tunda, mis on nende töö sügavam väärtus.

Me peame unustama vanakooli mõtlemise, et "sul on hea palk, seega tee head tööd!", ütleb Jeff Wellstead, FutureXeed partner. Selline lihtsustatud valem ei väljenda enam tänapäeva mitmekülgseid suhteid töötaja ja tööandja vahel.

Kindel tööroll on oma aja ära elanud

Traditsiooniline ametijuhend on samuti muutumas ning eksperdid prognoosivad, et ühe kindla rolli asemel täidab töötaja mitmeid funktsioone.

Tööheaolu ekspert Natasha McCreesh selgitab, et ajalooliselt on töötajal olnud kindel ametijuhend, mille kohaselt pidi ta teostama ülesandeid A, B ja C. Kuna praegu on kättesaadavad erinevad töövahendid ja inimesed saavad koostööd teha ka distantsilt, saame me enam töötada eesmärkide ja tulemuste nimel.

See on kasulik, kuna annab inimestele tugevama eesmärgitunnetuse, selle asemel, et läbi töötada päevatööde nimekirja, mis on ametijuhendis kirjas.

Tehnoloogia peab olema ühendavaks jõuks

Igas organisatsioonis on neid, kes armastavad tehnoloogiat ja neid, kes seda ei salli. Mõned töötajad võivad seista vastu digitaalsetele süsteemidele, aga aja jooksul meeskonnatöö ja koolituse tulemusena on ka nemad uutele töötamise viisidele avatud.