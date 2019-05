Üha rohkem ettevõtjaid kasutab värbamisteenust: rahaliselt soodsam ja heade töötajate leidmine käib juhtidele üle jõu

Brandemi tegevjuhi Marie Evarti sõnul on värbamisteenuste sisseostu kasv turu loomulik areng. Näiteks arenenud turgudel, nagu Suurbritannia ja USA, täidetakse kõigist oskustöötajate, spetsialistide ja juhtide ametikohtadest värbamisagentuuride abil koguni 80%. Eestil on sinnamaani jõudmiseks veel pikk maa minna, kuid kasv on praegu kiire. Tööturul valitseva konkurentsi tingimustes saavad tööandjad üha rohkem aru, et tulemuslik värbamine oma põhitöö kõrvalt käib paljudele juhtidele üle jõu ja rahaliselt on soodsam teenus sisse osta.

„See et värbamine antakse üha enam professionaalsetele teenusepakkujatele, on kasulik nii kandidaatidele kui tööandjatele. Värbamisprotsessis on väga palju tegevusi ja detaile, millele juhid oma põhitöö kõrvalt töötajaid otsides ei jõua tähelepanu pöörata. Teenust professionaalselt värbajalt sisse ostes saab tööandja kindel olla, et on võimalik langetada valik piisava arvu sobivate kandidaatide hulgast. Värbamisagentuur tagab, et kõigi kandidaatidega suheldakse operatiivselt, kedagi ei diskrimineerita, kõigile antakse tagasisidet. Tagatud on meeldiv kandideerimisprotsess ning tööandja hea maine säilimine. Värbamisteenusele antakse enamasti ka garantii. Nii saab tööandja tegeleda oma põhitegevusega ja värbamisprotsess on tulemuslikum kui ise töötajaid otsides“, lisas Evart.