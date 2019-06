Üheksa halba harjumust, millest pead loobuma, kui tahad tulemuslikult tegutseda

2. Perfektsionism

Suurem osa kirjanikke veedab loendamatuid tunde süžee ja peategelaste tegevuse väljatöötamisel. Nad kirjutavad lehekülg lehekülje järel teksti, teades, et see kunagi raamatusse ei jõua. Miks nad seda siis teevad? Sest teavad, et ideed nõuavad arenemiseks aega. Me kipume jäigastuma, kui peame mingi asjaga alustama, sest teame, et meie idee ei ole perfektne ja tulemus ei pruugi olla hea. Kuidas me aga saaksime lõpuks midagi head luua, kui me ei alusta ega anna ideele aega areneda? Kirjanik Jodi Picoult on perfektsionismi vältimise olulisuse kenasti kokku võtnud: „Sa saad toimetada kesist lehekülge, aga võimatu on toimetada tühja lehekülge“.

3. Koosolekud

Koosolekud röövivad su kallist aega rohkem kui miski muu. Väga tulemuslikud inimesed väldivad koosolekuid nii palju kui võimalik. Nad teavad, et koosolekud kipuvad venima, kui selleks vaid võimalus anda. Nii annavad nad kohe alguses teada, et kavatsevad päevakavast kindlalt kinni pidada. Selline väljaütlemine seab kindad piirid, mis motiveerib kõiki olema keskendunud ning efektiivsed.

4. E-kirjadele kohene vastamine

Tulemuslikud inimesed ei luba e-kirjadel end pidevalt häirida. Lisaks sellele, et kontrollivad oma e-maile kindlal ajal, nad ka prioritiseerivad kirjad saatjate järgi. Nii panevad nad märguande oma kõige olulisematele koostööpartneritele ning klientidele. Mõned lasevad arvutil saata kirja saatjatele automaatvastuse teatega, millal nad järgmine kord meile loevad.

5. Äratuse edasi lükkamine

Magades läbib aju erinevaid tsükleid, millest viimane valmistab ette ärkamisajaks. Seetõttu ärkadki sageli enne äratuskella helinat: su aju teab, et on aeg ärgata ja ta on selleks valmis. Kui aga otsustad kellal äratuse edasi lükkamise nuppu kasutada ja uuesti magama jääda, kaotad valmisoleku ning ärkad hiljem väsinu ning uimasena. Mis kõige hullem, sellest uimasusest toibumine võib võtta tunde. Nii, et kui väsinuna sa end ka äratuskella helisedes ei tunneks, kui tahad tulemuslikku hommikut, sunni end voodist tõusma.

6. Multitasking ehk rööprähklemine

Rööprähklemine on tõeline tulemuslikkuse tapja. Stanfordi ülikoolis läbi viidud uuring kinnitab, et rööprähklemine on kokkuvõttes vähem tootlik kui iga asja eraldi tegemine. Uuringu läbiviijad leidsid, et inimesed, kes pidid pidevalt tegelema elektroonsetest kanalitest pärit infovoogudega, ei suuda tähelepanu säilitada, infot meenutada ega ka ühelt töölt teisele ümber lülituda nii hästi kui need, kes teevad ühte asja korraga. Kui püüad korraga mitut asja teha, ei ole ajul piisavalt mahtu kõigi ülesannete edukaks täitmiseks.

Kui aga inimesel on eriline anne rööprähklemisega hakkama saada? Stanfordi uuringusse olid kaasatud ka inimesed, kes pidevalt rööprähklemisega tegelesid ning uskusid, et see aitab neil paremaid tulemusi saavutada. Selgus, et tegelikult olid need inimesed rööprähklemises kehvemad kui need, kellele meeldis üht ülesannet korraga täita. Pidevate rööprähklejate tulemused olid kehvemad, sest neil olid suuremad raskused mõtete organiseerimisega ning ebaolulise info väljasõelumisega. Lisaks võttis neil ühelt tegevuselt teisele ümberlülitumine rohkem aega.

7. Raskete ülesannete edasi lükkamine

Meil on piiratud kogus vaimset energiat ning kui me seda energiat raiskame, siis halveneb meie otsustusvõime ning tootlikkus järsult. Seda nimetatakse otsustusväsimuseks. Raskeid ülesandeid päeva peale edasi lükates liigutad sa need aega, mil oled kehvas vormis. Otsustusväsimusest võitu saamiseks tuleb rasked ülesanded lahendada kohe hommikul, mil meel on värske.

8. Telefoni, tahvelarvuti või laptopi voodis kasutamine

See on und ning tootlikkust väga tõsiselt kahjustav harjumus, mida suurem osa inimesi isegi ei teadvusta. Lühilainepikkusel sinine valgus mängib olulist rolli meeleolus ja energiatasemes ning une kvaliteedis. Hommikune päikesevalgus sisaldab hulgaliselt seda sinist valgust. Kui see sinine valgus paistab otse silma, vähendab see uinumiseks vajalikku melatoniini taset ning muudab sind erksaks.

Pärastlõunal päikesekiirtest sinine valgus aga kaob, keha saab melatoniini toota ning muutud unisemaks ning valmistad end uinumiseks ette. Õhtul ei oota aju sinist valgust ning on selle suhtes väga tundlik. Suurem osa seadmeid: laptop, tahvelarvuti, televiisor ning suurem osa mobiiltelefone kiirgavad seda sinist valgust ja kui neid kasutad paisatakse valgus sulle otse näkku. See kahjustab melatoniini tootmist ning mõjutab uinumist ning une kvaliteeti ka siis, kui seadmed lõpuks välja lülitad. Ja nagu me kõik teame, mõjub kehv uni tootlikkusele laastavalt. Parim, mis sa teha saad, on vältida nende seadmete kasutamist pärast õhtusööki (televiisor on suuremale osale inimestest siiski suhteliselt ohutu, kui istuda sellest piisavalt kaugel).