Üleilmne uuring: tööandjad pole kunagi varem olnud nii pessimistlikud

Rahvusvahelise personaliettevõtte ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti 34 000 tööandjat 43 riigist, et teada saada, millised on nende kolmanda kvartali värbamisplaanid. Paarikümne aasta jooksul pole tulemused olnud kordagi nii negatiivsed kui praegu. Näiteks Suurbritannias ja Prantsusmaal on värbamispessimism aegade sügavaim, Ameerika Ühendriikides oldi viimati sama pessimistlikud 2009. aastal, eelmise majanduskriisi tipus. Mitte üheski küsitletud riigis polnud värbamisoptimism eelmise aastaga sarnasel tasemel.

Uuringus osalenud 43 riigist 35s on plaanis kvartali jooksul töökohti vähendada, mitte juurde luua. Hetkel luuakse töökohti juurde vaid Jaapanis, Indias, Hiinas, Taiwanis, Ameerika Ühendriikides, pisut ka Horvaatias ja Saksamaal. Kriis on kõige enam värbamisplaane kärpinud Singapuris, Lõuna- ja Kesk-Ameerika riikides ning Lõuna-Aafrikas. Euroopa riikidest ollakse lähikvartali värbamiste suhtes kõige pessimistlikumad Slovakkias, Rumeenias, Suurbritannias, Rootsis ja Hispaanias. Üleilmselt on kõige väiksem lootus uutele töökohtadele turismi-, hotelli- ja toitlustussektoris, aga paljudes riikides on tugeva löögi saanud ka jae- ja hulgikaubandus, logistika ja transport ning finantsvahendus.

Positiivse noodina näevad enam kui pooled uuringus osalejad (54%), et olukord stabiliseerub ja jõuab kriisieelsele tasemele juba enne järgmise aasta aprilli, samas 12% tööandjatest kardab, et värbamisralli ajad ei taastu enam kunagi ja veerand vastanutest arvas, et olukorra taastumist pole võimalik ette ennustada.

„Eesti pole eraldatud saar, vaid osa avatud ja tihedalt läbipõimunud majandussüsteemist, meil võis tervisekriisiga hästi minna, aga majanduskriis kestab ja taastumine tõotab tulla pikk,“ kommenteeris siinset olukorda Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. „Kohe saavad läbi mitmed suuremahulised toetusmeetmed, ilmselt tuleb siis ka uus tagasilangus või pidurdumine, kõigini riigi tugi ei jõudnudki. Oskustöölised ja oma valdkonna eksperdid pikalt tööta ei jää, aga sellist olukorda, kus ka oskusteta inimestel oli varnast töökohti valida, ilmselt ei taastu ja ka palgad on paljudes sektorites mõneks ajaks külmutatud,“ rääkis Kaldra. „Kui võiks arvata, et teistest riikidest hakkavad inimesed keerulisel ajal kodumaale naasma, siis meie seda trendi veel ei näe, tundub, et need, kel töökoht mujal alles, tagasi ei kipu.“