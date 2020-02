Unistuste tööandja: kümme asja mida hea tööandja töötajaga kunagi ei tee

4. Ei loe tagumikutunde vaid tulemusi. Täna ei loe kellast kellani töölaua taga istumine, vaid targalt ja paindlikult oma töö aja ja koha planeerimine. See muudab töötamise efektiivsemaks ja tulemuslikumaks. Seega võib sülearvutikaas avaneda ka õhtul kodus, kui lapsed on magama pandud, kuna päeval oli lasteaiarühmas isadepäeva etendus. Hambaarsti juurde võib minna ka keset päeva, ilma et keegi viltu vaataks. Paindliku töökorralduse aluseks on aga kindlad eesmärgid ja kokkulepped tiimi töökorralduses.

5. Ei anna juhina käske. Pooldan seda, et tänase juhi roll on olla oma inimeste jaoks suunaja ja partner, mitte käskude jagaja. Coach'iv juhtimine kui tänapäevane juhtimisviis aitab töötajatel endil jõuda vastusteni, ilma et juht mikromanageerides või käskivas kõneviisis tööd korraldaks.

6. Ei takista arenemist. Negatiivsusest ja pingetest pakatav, ebaselgete eesmärkidega keskkond ei soodusta inimeste õppimistahet vaid toodab vähikäiku. Selle asemel on vaja toetada oma inimeste arengut, luues neile võimalused selleks, et neil oleks hea tööd teha ja piisavalt väljakutseid, et töö käigus areneda.

7. Ei tauni ausat tagasisidet. Hea tööandja räägib oma töötajaga, kuulab teda, küsib ja annab ise tagasisidet. Selle aluseks on avatud ja aus keskkond, kus juhiga võib avameelselt rääkida. Dialoog juhi ja töötaja vahel aitab edasi liikuda ja paremaks saada.

8. Ei teeninda oma kliente ja töötajaid erinevalt. Töötajad on samamoodi ettevõtte kliendid. Mida paremini oskab tööandja oma töötajaid hoida, seda paremini suudavad ka töötajad tooteid või teenuste ostvaid kliente teenindada. Nii näiteks lähtume oma ettevõttes juba mitu aastat töötajate rahulolu kohta tagasisidet küsides paljudest samadest mõõdikutest, mille järgi ka klientide rahulolu mõõdame. Võidavad kõik.

9. Ei kirjuta ette, milline on tiimi motivatsiooniüritus. Iga meeskond on oma nägu. Seetõttu on ka eristuv see, kuidas keegi enda tiimitunnet ja -arengut toetada tahab. Sestap peaks olema igal meeskonnal oma eelarvefond ja otsustusvabadus, kas ühisüritust toimub paintball'i lahingut pidades või maalimiskursusel.