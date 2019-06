Unistuste tööandja mitmekesisusest: varem või hiljem avaldub nende põhimõtete järgimine ka firma majandustulemustes

Miks ADM alles nüüd kokkuleppega liitub? Miks te seda varem ei teinud?

See oli varem meist kuidagi mööda lipsanud. Selle kokkuleppe "avastamisel" leidsime, et see on hea viis näidata ADMikatele, oma klientidele, partneritele ja ka ühiskonnas laiemalt, et kõigi võrdne kohtlemine on meile oluline. Ning loodetavasti inspireerib see veel teisigi sellele teemale rohkem tähelepenu pöörama.

Tegelikult on kokkuleppega liitumine meie jaoks alles esimene samm. Kohe alguses sai võetud peale kokkuleppega liitumist eesmärgiks taotleda "Mitmekesise töökoha märgis", mis annab peale eelmainitu ka meile endale hea võimaluse valideerida iseennast.

Mis oli teie grupis see, mis pani teid esimest korda mõtlema, et mitmekesisus on oluline ja et sellele tuleb pöörata rohkem tähelepanu? Kas see oli mõni diskrimineerimise juhtum?

Õnneks ei ole meil ühtegi sellist juhtumit olnud. Kuna meil on tegelikult olnud alati mitmekesisus ja võrdne kohtlemine kõigile kuidagi iseenesest mõistetav, siis varem ei pööranud me sellele ka eraldi tähelepanu.

Küll aga saime Mitmekesisuse kokkuleppega tutvudes aru, et see on väga hea nö kontrollnimekiri, mille alusel natuke süsteemsemalt ennast kontrollida, et diskrimineerimist ka tulevikus ei oleks ehk teisisõnu ennetame, mitte ei tegele tagajärgedega. Ühtlasi on see hea võimalus nii oma töötajatele kui ka väljapoole näidata, et me hindame kõiki inimesi võrdselt.

Te allkirjastate lepingu alles nüüd. Mida selline kokkulepe andma peaks? Mida te sellelt ootate?

Lepingu allkirjastamiseni jõudsime tõesti alles nüüd, kuigi selles olevaid printsiipe oleme järginud ADMi algusest saadik. Meie jaoks on oluline, et ADMikad võiksid olla kindlad, et toetame ja soosime mitmekesist meeskonda, kus kõigil on võrdsed võimalused. Oleme sellest enesestmõistetavast printsiibist lähtunud alates ADMi asutamisest juba eelmisel sajandil, kujundanud oma personalipoliitika ja ettevõtte kultuuri seda silmas pidades ning olnud selles vähemalt siiani ka edukad.

Teisalt on meie soov näidata laiemalt, et ühiskonna kui terviku jaoks on mitmekesisus väga oluline tugisammas, millele toetuvad paljud teised väärtused ja et ainult nii saame ühiselt ja edukalt koos toimetada.

Positiivne mitmekesisus on kindlasti oluline inimestele, aga kuidas mõjutab mitmekesisuse toetamine ja propageerimine organisatsiooni? Kas sellest ka majanduslikku kasu tõuseb?

Kõik maailma ettevõtted koosnevad inimestest - oma valdkonna spetsialistidest, kes kokku moodustavad organisatsiooni ehk omas mõttes väikse kogukonna. Kui hästi või halvasti see kogukond toimib, sõltub valdavalt selle liikmetest ja hästi natuke ka juhtimisest. Halva sisekliimaga ettevõte ei ole võimeline osutama häid teenuseid või toimivaid lahendusi, sest töötajad ei tee omavahel nii efektiivselt koostööd kui võiks ja saaks. Varem või hiljem, kusjuures reeglina ikka varem, avaldab see mõju ka majandustulemustele. Ja see mõju ei ole positiivne.

Teistpidi võttes - kui meeskonnaliikmeid hinnatakse nende oskuste järgi ning kõike muud, mis meist kõigist teeb heas mõttes erilise, nähakse positiivse täiendusena, siis kajastub see ka majandustulemustes.

Muide, teeme tööd erinevatele inimõigus- ja heategevusorganisatsioonidele nagu Amnesty International, Extractive Industries Transparency Initiative, Ma armastan aidata jne. Tänu sellele oleme hästi kursis, milliste probleemidega nemad vastamisi seisavad ja kuidas neid lahendavad. See annab meile võimaluse häid praktikaid ka oma meeskonnas kasutada.

Kuidas on lugu riskidega? Kas näete, et selline kokkulepe võib endaga kaasa tuua ka mõne riski?

Ka kõige positiivsemate algatustega võib juhtuda, et kuskil on keegi, kellele need ei meeldi. Kas siis lihtsalt selle pärast, et see ei lähe kokku mõne nende väärtusega või arusaamaga ühiskonnast või poliitiliste eelistustega. Lihtne näide: kuigi lahkete inimeste annetuste toel saavad paljud olulised asjad kiiresti tehtud, leidub siiski küllaga neid, kes mitte kunagi mitte kellelegi midagi nii sama, lihtsalt headusest ei tee. Halvemal juhul isegi halvustavad neid, kes seda teevad. Ses mõttes on tõesti olemas teoreetiline risk, et kellegi kulm läheb kipra, kui me avalikult mitmekesisust toetame ja propageerime. Olen siiski üsna kindel, et ADMis selliseid inimesi ei ole - selleks on meie senine personalipoliitika olnud liiga põhimõttekindel ja lähtunud veendumusest, et iga inimene on unikaalne ja eriline. Minu arvates on selline mitmekesisus omaette väärtus, mis rikastab nii ettevõtte kultuuri kui ka ühiskonda tervikuna.

Kuidas te ADMis seda riski maandate?