Unistuste Tööandja: värbame inimesi mitte oskuste, vaid väärtuste ja suhtumiste järgi Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Riho Pihelpuu Foto: Tiit Blaat

Kui töötajad on õnnelikud, siis on see ka ettevõttele kasulik, sest tulemused paranevad.