Unusta eesmärkide seadmine. Tee hoopis nii…

Vaid paar näidet sellest, et eesmärgid ei pruugi olla see "võlukompass", mis meid saavutusteni viib. Ilmselgelt oleme me kõik n.ö võitjate lummuses. Me imetleme inimesi, kes on midagi suurt saavutanud ning kuulame ammuli sui, kuidas nad räägivad, et "juba lapsepõlves tahtsin saada maailmameistriks". Võib-olla. Ent me unustame ära, et täpselt sama tahavad kõik või vähemasti suurem osa, kes on MMile jõudnud. Tööintervjuul tahavad kõik kandideerijad tööd, ent ainult üks saab. Kõik tahavad olla parimad, täpsemalt, kõigil on eesmärk olla parim. Kui aga kõigil, nii võitjatel kui kaotajatel on sama eesmärk, siis ei saa eesmärk ise olla see konkurentsieelis, mis võitjaid ja kaotajaid tulemuste reas eristab.

Eesmärgi seadmine võib isu kahandada

Ja teine näide - kummalisel ja üllataval kombel võib eesmärgistamine meid aga ka hoopis kaugemale viia sellest, mida me tahame. Nimelt kinnitavad käitumisökonomistid, et eesmärkide seadmine - eriti selliste eesmärkide, mis on seotud isiklike käitumisharjumuste muutustega - tekitab sageli inimeses tunde, et ta on juba suure töö ära teinud. Ehk pärast eesmärgi sõnastamist on juba tunne, et hulk tööd on tehtud, nüüd võib veidi puhata...Ent tegelikult pole ta veel astunud ühtegi konkreetset sammu, teinud ühtegi reaalset tegevust, mis teda soovitud tulemusele lähemale viiks.

Kuidas keskenduda protsessile ehk OKR

Niisiis, tulemuse toob mitte ülihästi sõnastatud eesmärk, vaid keskendumine protsessile. Aga kuidas seda teha? Kuidagi peaks ju siiski mingi sihi, suuna panema ja kuidagi peaks ka protsessi siis paika panema... Siinkohal tuleb abi ehk ka üllatavast kohast - eesmärgistamise ja ära tegemise mitteametlikelt maailmameistritelt. Google, Intel, Bill Gates, U2-e laulja Bono, Sky rattatiim ja nii edasi, nimekiri on pikk ja kasvab kiiresti. Neid kõiki seob üks asi: nad kõik kasutavad tulemuste tegemiseks nn OKRi (Objectives Key Results) süsteemi.

Lugesin John Doerri raamatut "Measure What Matters", mis ilmub aprillis ka eesti keeles. Ja see metoodika, ehkki tuntud kui üks eesmärgistamise viis, teeb just seda, mida vaja. Ehk keskendub tulemuse asemel protsessile. Kuidas siis?

Loogika on iseenesest ülilihtne ja koosneb vaid mõnest sammust:

1. Vali välja, millised 2-3 kõige olulisemat teemat, millega järgmise 3 kuu jooksul on vaja või millega tahad tegeleda. NB Teema/siht ei pea olema mõõdetav ehk ta EI OLE klassikalises mõttes eesmärk ehk soovitud tulemuse kirjeldus (mõõdetav, spetsiifiline, ajas määratletud jne).

Näide: "Suurendada võtmeklientide osakaalu müügis" või "Kasvatada võimekust hoida keskendumist ja ühtlast pingutust lõpuni"

2. Iga teema/sihi alla leia 3-5 konkreetset TEGEVUST, mille tegemisel sa sammu edasi astud, sihi suunas liigud. Ja need peavad olema mõõdetavad.Tegevused on väga konkreetsed: 3 korda nädalas teen seda või iga neljapäev teen seda.

Näide: Iga nädal 2 kohtumist võtmeklientidega/Võtmeklientidele eraldi teenuspaketi tegemine/Uue kliendihalduri värbamine

või siis

Kavatsuse ja võtmetegevuse kirja panemine enne iga võistlust/Keskendumisharjutus enne starti/Ootamatu pingutuse treenimine vähemalt 1x nädalas

3. Pane tegevustele mõõdikud. Lihtsaim mõõdik on n.ö linnuke ehk tehtud/tegemata. Ent võib ka näiteks skaala 0-1ni, nagu tehakse seda Google'is, kus 0=ei teinud üldse midagi ja 1=tegin kõik ära. Hindamisel on ehk ka mõistlik kasutada oma pead ja hinnata tegevust ka kvalitatiivselt - kui tegevus oli näiteks 3 kohtumist nädalas ja tegid need ära küll, ent 1 neist oli ikka suht-koht mõttetu, siis kvaliteedi arvelt saab hinnangut alandada.

4. Tee tegevusi. Tee tegevusi. Tee tegevusi. NB ÄRA VÕTA kergekäeliselt lauale teemasid, mis pole OKRis kirjeldatud. Fookuse hoidmine, teemade prioritiseerimine on ülioluline ja üks võtmetegur, et hea tulemuseni jõuda.

5. Enne järgmist kvartalit, perioodi, mõõda, analüüsi, tee järeldused ja pane uued temad lauale. Mõni võib ka samana jätkuda. Ikka kokku max 2-3 teemat korraga.