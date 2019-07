Uue teenuse turule toonud Allan Martinson: meie rahapesuvastased meetmed on tugevamad kui pankadel

Lubate revolutsiooni, millist täpsemalt?

Meie visioon on teha vabakutseliste, freelancerite iseseisva töö alustamine võimalikult lihtsaks. Endise nimega LeapIN on sellega neli aastat juba tegutsenud läbi E-residentsuse, pakkudes Euroopas ettevõtte avamist. Uue tootega tahame seda veelgi lihtsamaks muuta ning siin ei ole tarvis oma ettevõtet registreerida. Saab asuda seltsingu lepingusse. Ja niimoodi oma äri käivitada. Läbi meie portaali on võimalik arveid välja kirjutada, kulusid maksta ja ka endale maksta. Ainuke vahe on see, et ei see ei ole ettevõte vaid seltsing meie firma ja freelanceri vahel. See on juriidiline innovatsioon, mis annab oma äriga tegelemiseks täisfunktsionaalsuse, kuid samas ei ole tarvis äri registreerida.

Kellele teie teenus on suunatud?

See on suunatud kellele iganes maailmas. Tänaseni oleme teenindanud e-residente, aga uue teenuse puhul ei ole tarvis e-resident olla. Loomulikult me kontrollime inimese tausta ning kõik võib-olla ei pääse sõelast läbi ega saa meie kliendiks. Teenus avab võimaluse oma Euroopa äri käivitada läbi meie struktuuri ilma et peaks oma ettevõtet registreerima ja e-residendiks saama.

Kuidas suudate rahapesu ohtu vältida?