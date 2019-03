Uuring: 40% uutest juhtidest kukub 18 kuuga läbi

Käepigistus. Foto: Scanpix/ Dylan Martinez, REUTERS

Kümnest uuest juhist neli kukub oma ametikohal esimese pooleteise aastaga läbi, selgub Pennsylvania juhtimisfirma uuringust. Juhtide edu tagamiseks on väga oluline, et organisatsioon suudaks pakkuda ka juhtidele efektiivset toetust, kirjutab Business 2 Community.