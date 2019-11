Uuring: Eesti suurettevõtete juhtkonnas on maailmaga võrreldes kaks korda vähem naisi

Deloitte analüüsis raportis soolist tasakaalu 66 riigi avalikul börsil kaubeldavate suuremate ettevõtete juhtkondades. 2019. aastal oli naiste osakaal sellisete ettevõtete juhtkonnaliikmete hulgas maailmas keskmiselt 16,9 protsenti ning see näitaja kasvas võrreldes 2017. a raportiga 1,9 protsendi võrra. Eestis oli vastav näitaja tänavu 8 protsenti, jäädes 2017. aastaga võrreldes samale tasemele.

Deloitte Eesti tegevjuht Kristine Jarve sõnas, et kuigi Eestis pole juhtkonnaliikmete hulgas naiste osakaal viimastel aastatel kasvanud, siis võib see lähiajal muutuda. „Eesti ettevõtetes on kasvamas juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste osakaal, mis lubab prognoosida, et lähiajal suureneb naiste osakaal ka tippjuhtkonna liikmete hulgas. Mõju hakkavad avaldama ka pingutused selle nimel, et saavutada meeste ja naiste vahel võrdsed palgatingimused ning võrdsemad võimalused karjääriks. Kui paljudes Euroopa Liidu riikides on sooline tasakaal seadusega reguleeritud, siis Eestis vastavad reeglid veel puuduvad,“ selgitas Jarve.

Raporti koostamisel analüüsiti naiste ja meeste osakaalu kokku 66 riigi ettevõtete juhtkondades ja täielikku soolist tasakaalu polnud üheski riigis. Üle 30 protsendi naisi töötab juhtkondades 66-st riigist vaid kuues: Soomes, Norras, Prantsusmaal, Rootsis, Uus-Meremaal ja Belgias.