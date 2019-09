Uuring: kas juhid peaksid värvates tätoveeringuga inimesi kartma?

Nimelt avaldas Journal of Economic Behavior & Organization Kanada McMasteri ülikooli majandusteaduskonna ning Wilfried Laurieri ülikooli psühholoogiateaduskonna teadlaste uuringu, mis käsitles tätoveeringutega inimeste ajakasutust.

Bradley Ruffle’i ning Anne Wilsoni uuringu tulemused näitavad, et tööturul ning ka äritegevuses diskrimineeritakse tätoveeringutega inimesi.

Uuringust selgub, et inimese otsus eriti kõikidele nähtavat tätoveeringut teha peegeldab tema tegevuste lühiajalist perspektiivi ning otsuste impulsiivsust.

Samuti on need inimesed vähem kannatlikud ega hooli eriti oma tegude tagajärgedest.

Uuringu autorid märgivad uuringu kokkuvõttes, et neid omadusi ei leevenda kuidagi see, mis põhjusel tätoveering on tehtud, kui kaua selle tegemist on kaalutud ega ka viimase tätoveeringu tegemisest möödunud aeg.