Uuring: kui samas tempos jätkame, võtab firmade juhatustes soolise tasakaalu saavutamine 30 aastat

Konsultatsioonifirma Deloitte 66 riiki hõlmavast uuringust selgub, et maailmas on vaid 17% ettevõtete juhatuse liikmetest naised.

Soome on üks kuuest maailma riigist, kus naiste käes on enam kui 30% juhatuse kohtadest. Need riigid on lisaks Soomele Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Uus-Meremaa ja Belgia.

Edetabeli viimases otsas on Katar ja Saudi Araabia, kus naisi on juhatustes vaid vastavalt 0,6% ja 0,7%.

Eestit uuringus ei ole, samuti nagu ka teisi Balti riike. Venemaal moodustavad naised ettevõtete juhatuses vaid 8,5%.

„Riigid nagu Saksamaa, Lõuna-Aafrika Vabariik, Soome ja Malaisia on naiste arvu juhatustes võrreldes eelmise, 2016. aasta uuringuga kasvatanud rohkem kui 6 protsenti, lausus Deloitte Globali vanem tegevdirektor Dan Konigsburg.

Deloitte Soome partneri Merja Itäniemi sõnul on muutus märkimisväärne, sest on toimunud ilma sookvootideta.