Uuring näitab, et meil on üüratu hulk töötajaid, kes tööle ei pühendu. Mida mittepühendunud töötajaga ette võtta?

Ära muutu emotsionaalseks. Töö on töö, olulisim on see, et inimesed toimetavad ja teevad seda tulemuslikult. Mittepühendunud inimesed teevad paremaid tulemusi siis, kui asjad on pigem selged, lihtsad, võib-olla ka rohkem raamides ja formaalsed ning keskenduda saab konkreetse ülesande tegemisele.

Mida võiks teha

Kasuta pigem väliseid kui sisemisi motivaatoreid. Inimesed teevad paremaid tulemusi, kui nad on n.ö motiveeritud sisemiselt - see töö on neile tähenduslik jne. Ehk nad on pühendunud. Ent enamiku töötajate jaoks on see seisund pigem erand kui igapäevane olek. Kõrge pühendumusega töötajad ei pruugi vajada konkreetset põhjust ja "motiveerimist", miks anda endast 100%. Mittepühendunud aga pigem ootavad töökäsku, selget ootust ja ka välist motivaatorit, mis lükkaks ja hoiaks inimese liikumas.

Keskendu sellele, mis on inimese jaoks tähtis. Pühendumuse üks mõõt on see, kui palju saab ja tahab inimene enda päris mina tööle tuua. Ning kui väärtused ja põhimõtted tööl lähevad risti isiklike väärtustega, siis võib tagajärjeks olla mittepühendumus. Ent mitte alati. Juhi töö on ka küsida, uurida, kuulata, mis on inimese jaoks selles töös, selles organisatsioonis, selles meeskonnas tähtis. Ja nii luua ka inimesega tähenduslik ja usalduslik suhe.

Austa inimese ruumi. Mõistlik on ehk hoida teatud distantsi inimese töö ja eraelu vahel ning juhina kindlasti mitte hakata trügima liiga palju inimese eraelu sfääri. Elu on enamiku jaoks enamat kui lihtsalt töö ning eraelus toimuv mõjutab sageli ka seda, mis toimub tööl. Ent eraelu on iga inimese enda asi, seda eriti inimese enda arvates. Ja seda hoiakut peaks ka juht austama.

Seega, ehk tasuks inimeste pühendumuse kontekstis korraks enne tegema tormamist mõelda: kas on ikka mõistlik nui neljaks hakata inimeste pühendumust kasvatama, seda enam, et varasemad katsed numbreid vaadates on pigem ebaõnnestunud. Või on juhil mõistlikum võtta rahulikult ja proovida leida konstruktiivseid viise, kuidas pühendumust mitte ära tappa ning kuidas mittepühendunuid aidata teha parimal moel ära teha töö, mida neilt meeskonna ja organisatsiooni ootuste vaates oodatakse.