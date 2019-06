Uuring: töötajad tunnevad kõige rohkem puudust juhtide lugupidamisest

Nimetatakse asju, millest kõige rohkem puudust tuntakse

„Sellistes uuringutes nimetavad inimesed tavaliselt neid asju, millest nad kõige enam puudust tunnevad,“ kommenteeris Kesküla. „Asjaolu, et Lätis ja Leedus mainitakse juhi kõige olulisemate mõõdupuudena lugupidamist, tunnustamist ja õiglast käitumist, lubab meil öelda, et nendes riikides on töösuhetes ja -keskkonnas veel palju arenguruumi. Eesti aga erineb neis küsimustes pisut lõunanaabritest – ilmselt seetõttu, et siin on sel alal juba rohkem edusamme tehtud.“

Eestis soovivad töötajad, et normaalne juht oleks empaatiline ja enesekindel ning annaks korrapäraselt tagasisidet. Lätis ja Leedus ei peeta neid omadusi ilmselt oluliseks, seal mainis neid vähem kui kümnendik uuringus osalenutest. Kõige vähem hindavad empaatiavõimet ja enesekindlust lätlased – normaalsele juhile vajalike omadustena nimetas neid ainult 4%.

Mõned märksõnad ühendavad Eesti ja Läti töötajaid ning teistmoodi arvavad hoopis leedulased. See kehtib näiteks huumorimeele ja hea tuju kohta, mida Eestis ja Lätis ootab juhtidelt ligi kolmandik vastanutest, Leedus aga peab oluliseks ainult 17% küsitletutest. Leedulased seevastu soovivad teistest rohkem, et neid kaasataks otsustusprotsessi – seda nimetas olulise kriteeriumina 23% leedulastest, 17% eestlastest ja vaid 12% lätlastest.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eestis ootavad töötajad ennekõike head töökeskkonda, lugupidavaid juhte, sõbralikke kolleege ja paindlikku tööaega. Lätlased ja leedukad ootavad samuti juhtide lugupidamist, kuid väärtustavad eestlastest enam majanduslikke hüvesid. Näiteks lätlased tähtsustavad head palka, stabiilsust ja lisahüvesid. Leedukad hindavad lisaks heale palgale stabiilsust, professionaalset arengut ja karjäärivõimalusi.