Uuringud kinnitavad: üle 45-aastased teevad noorematele tööl silmad ette

Aalto ülikooli uuring näitab, et vanuselisel diskrimineerimisel ei ole alust ka töötajate osas. Üle 45 aastane töötaja on parimas vormis ja jaksu jätkub veel kauaks. Nad vajavad tööl vähem tugel, on tulemuslikud, innovatiivsed ja suudavad ennast ise juhtida. See on tööjõud, mida ettevõtetes peaks kõige vähem koondama ja just neid peaks värbama.

Kogenumad töötajad on tasakaalukamad ja oma eluga rahulolevamad. Üle 45 aastased teevad pikemaid tööpäevi ja on noorematest kolleegidest paindlikumad, samal ajal ei pea nad seda enda jaoks raskeks. Vastupidiselt ootustele väsitab töö vanemaid töötajaid vähem kui nooremaid.

Paindlikkust ja iseseisvust

Kogenumad töötajad olid Aalto ülikooli uuringu põhjal ka paremad oma tööaja juhtimisel. Nad kasutavad paremini ära tööaja alustamise ja lõpetamise paindlikke võimalusi. Tööaegade osas on nad paindlikumad kui noored, nii et suurem töömaht ei põhjusta kurnatust.

Perekondlikul seisundil ei olnud uuringutulemustele mõju, näiteks alla kooliealiste laste arv ei mõjutanud väljaspool tööaega tehtava töö ja kurnatuse suhet alla 45 aastaste töötajate puhul.

Teadlased arvavad, et see näitab vanemate töötajate paremat enesejuhtimise võimet ning eriti 45-aastased pereinimesed saavad selles eluetapis uue hoo sisse kui lapsed on juba suuremad.