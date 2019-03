Uus rekord tööturul- Eestis värvatakse tööle üle 200 000 inimese aastas

Brandemi analüüs näitab, et Eesti tööturul on 10 aasta taguse ajaga võrreldes kordades rohkem tööjõupakkumist. Ja see peaks kõiki tööandjaid rõõmustama. Vaatamata sellele, et tööealise elanikkonna arv Eestis kahaneb, on oma tööjõudu tööandjatele pakkumas igal ajahetkel ligi pool miljonit inimest. Tuleb arvesse võtta, et tööjõu pakkumises ei osale ainult töötud, vaid ka inimesed, kes praegu kuskil töötavad. Brandemi ja Palgainfo Agnetuuri poolt eelmise aasta lõpus läbiviidud uuringust selgus, et 14% töötajatest (üle 90 000 inimese) otsivad aktiivselt tööd ja veel 61% töötajatest (ca 400 000 inimest) on tööpakkumistele avatud ehk nn passiivsed kandidaadid.

Võitjad ja kaotajad

Tööandjatel, kes räägivad, et töötajaid on raske leida, on kindlasti õigus. Osadel tööandjatel ongi töötajaid keeruline leida. Kümne aasta taguse ajaga võrreldes on personalivaldkonnas toimunud kaks olulist muutust ja kõik tööandjad ei ole nende muutustega suutnud sammu pidada.

Esiteks, selleks, et tööandja saaks oma kandidaatide arvu kordades suurendada, peab värbamiskommunikatsioon (nii kommunikatsioonikanalid kui -sõnumid ja sõnumite esitamise viis) olema varasemast erinev. Teiseks - selleks, et välja öelda sõnumeid, mis kandidaatidele päriselt ka korda lähevad, neis huvi tekitavad ja tegutsema panevad, on tööandjatel vaja varasemaga võrreldes oma pakutavat muuta - tuleb muuta organisatsioon ja selle töökohad selliseks, et seal tahetakse töötada.

Tööandjad jagunevad kaheks suureks grupiks. On tööandjad, kes suudavad, sageli ilma suurema kärata, tehes õigeid asju õigesti, värvata lühikese aja jooksul kümneid sobivaid töötajaid. Brandemi värbamiskonsultandi Keiu Kiisleri hinnangul on selliseid tööandjaid, kes töötajate muutunud ootustest võidavad, absoluutselt kõigil tegevusaladel. „Selliseid organisatsioone ühendab ambitsioonikus, julgus ning juhtimise kõrge professionaalne tase. Juhid, kellel on võimekust luua pikemat plaani ja mõelda strateegiliselt, on ammu aru saanud, et konkurents ei käi mitte niivõrd klientide kui just töötajate pärast. Kui turul on konkurents, siis tuleb üles leida või luua organisatsiooni konkurentsieelised ja neid värbamiskommunikatsioonis rakendada," lisas Kiisler.

Järjest suureneva värbamise mahu põhjuseks ongi ühest küljest see, et töötajate ootustele vastavate töökohtade arv kasvab ning seda osatakse ka paremini kommunikeerida. See paneb töötajad liikuma. Teisalt, nii nagu kogu maailmas, nii ka Eestis lüheneb ühel töökohal töötamise kestus, mis omakorda sunnib tööandjaid kohanema. Kiiremad kohanejad võidavad.