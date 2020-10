VAATA OTSE | Suured muutused ettevõtluses: kuidas tänases maailmas kokkujooksmist vältida

Teemaderingi ja esinejate valikul on lähtutud kriisiajastu eripalgelistest mõjutustest tervele ühiskonnale, eriti aga ettevõtlusele.

„Tänavune täiesti eriline aasta on meie kõigi ette visanud täiesti erilisi väljakutseid ning muutnud harjumusi, kuidas käitume, õpime, äri ajame ja isegi mõtleme. Ajal, mil väärtushinnangud uueks pöörduvad, seisame silmitsi rea ohtudega. Püüdes teadvustada, et tulevik algabki kriisidest, soovime tunnustatud juhtide abil pakkuda edasiliikumiseks väärt mõttealgeid," sõnas Mainori kõrgkooli rektor Mait Rungi.

Erilise ajastu konverentsi ettekandjate nimistu on samuti eriline. Eelmine väliskaubanduse ja IT minister Kaimar Karu pakub erinevaid lähenemisviise ja võimalusi keerulistes olukordades toimetamiseks ja organisatsiooni vastupidavuse suurendamiseks. Baltika tegevjuht Mae Leyrer osundab ettekandes „Kriisid kui võimalus", kuidas rasketel aegadel meeskonnast parim välja tuua ja tagada, et muutused oleks vaikimisi positiivsed. Endine välisminister Marina Kaljurand kõneleb Euroopa digitaalse tegevuskava Euroopa Parlamendi poolsest vaatest ning Piret Mürk-Dubout sellest, kuidas Tallinkis on tulnud planeerida plaanivälist ja muuta võimatu võimalikuks. Moderaatorina veab päeva Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak.

Konverentsi kava:

10.00 - 10.15 Avasõnad

10.15 - 11.15 Ettekanne: Kaimar Karu („Keerukustes liikumine ja vastupidavuse suurendamine")

11.15 - 12.00 Ettekanne: Mae Leyrer („Kriisid kui võimalus")

12.00 - 12.45 Lõuna

12.45 - 14.30 Teadusartiklite tutvustus

14.30 - 15.00 Kohvipaus

15.00 - 15.15 Lõbus vahetegevus

15.15 - 15.45 Ettekanne: Marina Kaljurand („Euroopa digitaalne tegevuskava: vaade Euroopa Parlamendist")

15.45 - 16.15 Ettekanne: Piret Mürk-Dubout („Turismi tuleviku kavandamine aastal 2020: võimatu võimalikuks muutmine")

16.15 - 16.30 Konverentsi lõppsõna